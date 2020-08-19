批「保就業」籠絡財團 工盟倡再全民派1萬

職工盟主席吳敏兒表示，自保就業計劃推出後，工會收到146宗工友投訴，當中近九成個案投訴被迫放無薪假及減薪，亦有工友被裁員及開工不足。她又說，不少僱主同時接受政府的業界支援基金及「保就業」兩種利益，惟僱員卻分不到津貼，並引述有僱員曾向僱主索取9000元津貼，僱主稱津貼「係出畀老細」。

職工盟總幹事蒙兆達稱，保就業計劃「分行業派餅」的思維，只令僱主享受補貼，卻無規管工人是否受惠。他批評政策傾向幫助大財團，「懶理工人死活」，更形容政策為「買票工程」，用金錢籠絡大財團，以鞏固建制派在功能組別的票源。

蒙兆達又說，即使政府昨宣布改善政策，如向65歲或以上僱員提供每月5000元工資補貼，但「袋唔袋到落工人袋，完全無規管」，稱政府繼續如此施政是「一錯再錯」。

工人：工時不變人工減半 申訴無門

在飲食工場工作的鍾先生說，他疫情期間工時不變，薪金卻扣減一半，現時月薪不足1萬元。他說知道公司有申請保就業補貼，惟他向僱主追問時，卻不得要領，無可奈何，亦感申訴無門。

（疫情第三波）