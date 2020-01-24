保就業首期接387舉報 設覆檢小組檢視

保就業補貼計劃被指有漏洞，如僱主領取補貼後繼續要求僱員放無薪假等，第二期將於月底開始接受申請，政府稱將針對大幅裁員等僱主增加罰則，第一期計劃至今接獲387宗舉報，負責計劃的政策創新與統籌辦事處已成立覆檢小組，檢視投訴個案。

政府5月推出保就業計劃，撥款810億元為僱主提供工資補貼。第一期計劃接獲逾16.8萬宗申請，已批出14.85萬宗，涉及190萬名僱員，較原本估計的177萬名為多，已動用工資補貼總額為439億元，平均每名僱員在補貼期，即6至8月期間，獲2.3萬元補貼；11.6萬名自僱者獲補貼，總開支8.7億元。

已調查136宗投訴 兩三個案涉違規

創新辦總監馮程淑儀表示，第一期計劃中，承諾僱員人數為零的「0人公司」僱主有368名，計劃的代理人負責調查有關公司，至今到20間實地考察，計劃下周再到75間公司考察。她又稱已完成調查136宗投訴個案，其中有兩至三個個案涉嫌有違規情况，正跟進，未批出補貼。

合資格僱主可於8月31日至9月13日在保就業計劃網頁遞交第二期申請。除新增兩大超市和大型物管公司領取補貼的條件外，第二期計劃亦新增罰則，裁員幅度龐大的僱主或其行為有違保就業的目標或公眾利益，有可能被拒絕第二期申請，或要退回全數或部分已發放的第二期補貼。獲批第一期資助的自僱者有11.6萬人，他們都不可以申請第二期，勞福局長羅致光解釋，由於計劃的設計是給自僱者一筆過資助，故不設第二期申請。

持沒顯示供款MPF戶口

65歲或以上僱員可獲1.5萬

第二期計劃放寬限制，65歲或以上僱員持沒有顯示工資金額或供款額的強積金戶口，可在9至11月補貼期內每月獲5000元，即共1.5萬元補貼。

（疫情第三波）