超市食品店「疫」市生意升逾一成 市民稱無期望：最多九五折

首半年零售銷售額按年減33%

超市升10.6% 肉類飈15.2%

公司不論行業及賺蝕也可申請工資補貼，其中惠康所屬的牛奶公司，首輪資助獲取3.99億元，百佳有1.61億元，未獲點名要回饋市民的中資華潤萬家亦獲2155萬元（見表）。

根據政府統計處資料，超市在今年5月的銷售額為47.45億，6月跌至46.59億，但若把頭半年銷貨總值與去年同期比較，則升10.6%。其他食品店亦受惠，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類零售商的1至6月銷貨總值更比去年同期飈15.2%。

本報記者昨到灣仔區的百佳、惠康及華潤旗下的U購select觀察，抽取5款食品觀察價格，包括白米、醬油、即食麵、午餐肉及汽水。有貨品價格相差較大，如三花午餐豬肉340克裝，百佳賣21.9元，惠康賣18元，U購select只需14元一罐；3家超市的1.25公升裝可樂均售11.5元。據消委會「網上價格一覽通」，過去30日以上產品在百佳及惠康都沒有價格變動。

消委盼多供優惠促消費

常到超市購物的張小姐說，不覺得超市近日有明顯減價，但部分貨品有時的確會「大減價」，但減價貨每天不同，「你估佢唔到，例如今日牙刷好平，但屋企已經有，唔通你仲買？」對於政府提出兩超市減價，她說期望不大，「最多九五折，大財團點會益你」。消委會稱，若商戶能多提供優惠，在一同抗疫大前提下，希望能有助推動消費意欲。

另政府也要求大型物業管理公司向業主「回水」。啟勝管理服務有限公司稱，首期補貼全數用作支付工資，並按涵蓋於計劃下員工所獲的資助額，全數撥至相關物業的管理帳戶。仲量聯行物業管理有限公司稱將研究第二期內容，再決定是否申請。港基物業管理有限公司回覆稱，款項會積極考慮全數回撥至大廈的管理帳戶。

物管協會：中小企「承包制」難回饋

香港物業管理公司協會會長陳志球說，大型物管公司採用「實報實銷」合約，管理費已涵蓋員工薪酬，故不少管理公司在收到首期補貼後，都已主動與法團及業委會商討如何回饋，回饋額由30%至100%不等，形式包括豁免兩三個月管理費等；但中小型物管公司多以「承包制」合約接單，部分公司在疫情期間斥資添置防疫用品，因此在收到補貼後亦較難回饋。

（疫情第三波）