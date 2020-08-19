再申保就業 百佳惠康須減價回饋 不包括華潤及百貨下超市 議員質疑「祭旗」

月底可申請 大型物管公司須回饋八成

第二期補貼計劃本月底（31日）開始接受合資格僱主申請。林鄭月娥昨晨出席行政會議前，點名曾領取首期補貼的百佳和惠康，若領取第二期補貼，即9至11月款項，須為顧客減價，或為弱勢社群、非政府機構提供超市券。

對於政府沒要求同屬連鎖超市集團的華潤、因疫情而銷售升的藥房也減價，勞工及福利局長羅致光昨午在記者會表示，難以為不同公司受疫情影響的程度「劃線」，其中物管公司和超市較清晰，又指該兩間超市首期分別獲批逾億元補貼（見表）。他又稱，若要考慮個別僱主的營運以決定可否申請計劃，便需檢視全部公司的營運情况，「估計2021年都未發放到資助」。

網民質疑超市長期「特價」

羅致光：須交代滿意回饋方案

昨午網上已議論紛紛，超市一年到晚都以「特價」招徠，政府如何保證超市遵守承諾把補貼惠及顧客。羅致光說，要求超市承諾提供現金券或折扣只是例子，指商人會更有創意，故沒列明實際條件，政府會與超市商討合適方案。他強調，超市要交代「額外」提供的回饋，並須令政府滿意，「如果市民受惠、企業賺錢，看不到有什麼問題」；目前沒有計劃延長為期6個月的保就業計劃。

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀說，初步已與兩間超市接觸，它們原則上歡迎政府做法，她鼓勵其他超市加入。她又稱，部分超市如AEON同時設百貨部門，受疫情影響大，且超市規模相對較小，故未有對他們作相同要求。

百佳：有承擔運費增幅 惠康：正研究要求

百佳未有回應會否申請第二期計劃，表示一直提供購物優惠。百佳稱，不少入口產品來貨價及運費大升，例如泰國蛋及美國蛋於3至5月錄得雙位數字增幅，零售價只分別提升5%及10%；貨品由船運改為空運，百佳亦承擔了運費增幅。惠康回應稱正仔細研究政府的要求，又指集團已通過不同舉措回饋，包括捐贈餐券給有需要者等。本報向另一超市華潤查詢會否在申請補貼時也願提供優惠，截稿前未獲回覆。

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠表示，零售業最大壓力是租金，保就業計劃對業界幫助輕微。對於政府點名兩超市，他稱業界普遍覺得「很虛無，究竟要提供什麼的優惠？點解是它們？」

只向兩超市設關卡「奇怪」

學者：不排除着數更大

中大商學院高級講師李兆波說，政府只要求兩大超市有條件申請計劃的做法「奇怪」，「中小型超市都一樣受惠（補貼計劃）」。他表示，政府可要求申請僱主提交財務報表，特別是大集團，不認同政府稱審核需時；又指「最叻的人在商界、金融界」，不排除兩超市可從回饋方案獲更大着數。

批發及零售界立法會議員邵家輝稱，政府要求兩大超市回饋社會，相信大部分市民同意，至於選擇兩大超市的理由，他認為「祭旗」性質居多，減少市民批企業「賺錢都申請補貼」的不滿。

明報記者

（疫情第三波）

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