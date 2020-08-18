教局「專業諮詢」 書商上載修訂內容

教師：學校選書考慮學生能力

劉錦輝稱，通識科教師亦會自擬教材，讓學生從不同角度討論教科書沒有及的社會大事，加深他們對該議題的認識。至於會加入哪些課題，他說視乎教師的課時、課程編排等而定。

有別其他科目教科書，高中通識書以往毋須經教育局審查。去年反修例運動爆發，大批學生參與，社會再有意見批評高中通識科。教育局去年9月下旬為通識教科書提供「專業諮詢服務」，指書商「自願參與」安排，局方向參與的書商提供「優化」建議，若書商跟從，就獲上載至教育局官網書目參考書單，否則不獲推介。教育局副秘書長康陳翠華曾於局方網上專欄指出，局方非常理解公眾對未有送審教材的憂慮，決定「特事特辦」，為出版社提供「專業諮詢服務」。

原先7間出版社參與服務，包括10套教科書，至教育局上月稱，有個別出版社因商業考慮而退出，最終為6間出版社的8套教科書完成諮詢服務。「專業諮詢服務」過程有保密協議，至昨日部分書商才公開修訂內容，而名創教育、現代教育研究社有限公司的內容修訂昨未見上載網頁。