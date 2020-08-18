多書提新冠疫情 不提反修例運動

經修訂的教圖《新視野通識教育公共衛生綜合四版》介紹傳染病例子時，包括新冠肺炎在內。書中提到，「2019冠狀病毒病是指2019年底首先在湖北省武漢市爆發的病毒性肺炎病例群組個案」，與教育局有關新冠肺炎教學資源中的說法相近。該書又介紹港府防疫措施，包括立例禁止4人以上聚集、規管公眾場所及食肆的經營模式等。至於雅集出版社「今日香港」單元的課本，提到港府成立「防疫抗疫基金」，推出數千億元措施，協助受疫情影響的市民及企業。

原提官員瞞疫 改「中央加強監管」

有通識書則修改關於內地公共衛生的內容。齡記出版有限公司在「公共衛生」單元，原版提到內地「部分官員為了個人仕途，延誤或隱瞞通報傳染病疫情」、「亦有地方官員收賄，包庇不法商人製作及出售問題食品」；修訂後該書新增資料，稱中央加強監管，「2019年全國食品安全抽檢的總體合格率為97.6%，有關問題明顯已得到改善」。該書修訂前，點名指中國有黑市販賣器官，亦有醫生向病人處方不必要的抗生素，以賺取回佣，相關內容現刪走。

部分通識書緊貼時事發展，加入今年新冠病毒相關新聞例子，至於2019年爆發的反修例運動，本報查看5本「今日香港」單元通識書的修訂內容，僅教圖的通識書有提及，以「2019年的大型社會運動」一句描述事件。