送教局通識書 部分刪三權分立論 公民抗命內容增違法刑責提示

兩出版社刪定義

有出版社提港「偏向行政主導」

高中通識教育六大單元之一「今日香港」，涵蓋本港法治的議題。比對修訂前後內容，課本內「三權分立」論述有變。香港教育圖書公司（下稱教圖）的課本內文在解釋普通法特點時，其中一點是「信奉『三權分立』原則」，該句被刪；雅集出版社（下稱雅集）課本一個解釋「三權分立和行政主導」欄目，其中一句圖片說明「社會普遍認為香港實行三權分立」刪去。明報教育出版有限公司，以及名創教育及明報教育出版有限公司，所出版的新版書均指《基本法》亦沒有訂明特區政府的體制是「三權分立」或「行政主導」，香港政治體制特色「偏向行政主導」，行政機關尤其是行政長官擁有較大權力。

刪「示威因政府不回應訴求」批警內容

其他課題如公民抗命有較多改動，各課本原版本已有提及公民抗命的正反論述及有刑責，但各新書本再額外增違法的提示。雅集將一整頁以公民抗命為主題的延伸回應題目刪走。「教圖」課本講公民抗命時，加入「參與者進行此違法行為後，須承擔相應的法律刑責」。課題多處強調不可違法、守法是公民責任等。雅集原文寫「部分人可能會選擇更激烈的方式來影響政府施政」，改為「部分人亦可以在遵守法律的大前提下」選擇示威、遊行等較為激烈的方式來影響政府施政。

此外，多本新書引用例子時多標明出處，齡記出版有限公司課本原有內文提及公民社會政治參與時，當中「有評論便指本港近年的遊行示威行為日益激烈，不時釀成警民衝突，原因之一在於政府未有回應市民在經濟、政治、民生等層面的訴求」這幾句刪掉；另外，「有些政治團體批評警方近年的執法方式侵犯人權，損害香港居民集會及示威的自由」這幾句亦刪去。

教協：政府借教科書表親建制觀點

教協副會長、通識科教師田方澤表示，修訂版本較側重於親建制的觀點，過去有建制派曾言「香港沒有三權分立」，但這些說法一向都與港人背道而馳，認為政府借教科書壟斷說法。他又稱，過去通識書毋須送審，容讓有自己討論的空間，然而今次「自願諮詢」，結果明顯是政府想透過教科書表達親建制觀點，有違學科原意，「有否很強理由換走書中例子？相信當中定有政治因素」。

多本課本未提去年發生的反修例運動。田方澤稱，教師現實教學不可能不提，但目前整個氣氛下，教師本身已不太敢提及，如今教科書也沒有加入內容，相信會有老師因憂慮避而不談。

教聯：「違法達義」內容影響師生價值觀

教聯會主席黃錦良稱，過去一年社會運動可見，學生法治意識比較薄弱，過去教科書提及佔中、公民抗命、違法達義等理念，影響部分學生，甚至老師的價值觀，「違法達義一定是錯，要說明清楚是違法」，違法是有後果，令學生守法、對法治有敬畏之心。他說過去課本亦有引導性、偏頗的例子，認為適當的選材可避免學生先入為主。

教局：參考諮詢經驗 研課本送審可行性

教育局稱會參考是次「專業諮詢服務」經驗，考慮加強該科的質素保證措施，包括課本送審的可行性。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676