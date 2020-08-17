疫下長幼殘疾支援設施關 近半照顧對象攻擊行為增

個案：子過度活躍長留家 家長難唞氣

家長李女士疫情期間在家工作，需獨力照顧11歲長子和患有專注力不足及過度活躍症（ADHD）的9歲幼子。她說，幼子原本在校及復康機構接受情緒管理訓練，疫情下訓練停止，加上一家人減少外出，兩兄弟長時間相處常起爭執，甚至打架，影響她工作及休息。李女士因照顧工作感壓力，每天平均只睡5至6小時。她說，當局未有加強支援照顧者，令其難有「唞氣」機會。

張超雄立法會議員辦事處本月3日至11日，網上問卷訪問近800名殘疾人、體弱長者、長期病患者及有特殊教育需要（SEN）學童的照顧者。近八成表示照顧對象缺乏支援服務，有情緒及行為問題。支援服務暫停亦增加照顧者的壓力，身心俱受影響。逾半照顧者感「有點抑鬱」，超過17%更感到「非常抑鬱」；逾四成半稱經常出現疲勞或體力下降。

張超雄說，學校提早放暑假及部分中心暫停服務，令照顧者失去外間支援，沒機會喘息，另又為避疫而減少外出，令他們與照顧對象在家「困獸鬥」。他建議，提供服務的中心多以視像形式支援照顧對象，「好過全日在家，不知有什麼可做」。他又建議，社署可在提供足夠防護裝備下，加強家居支援服務，減輕照顧者壓力。

（疫情第三波）