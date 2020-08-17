未受惠防疫基金 街市檔停業「似等死」

水果檔「賣一半爛一半」 菜販生意跌逾八成

旺角花園街街巿燒臘檔主司徒先生表示，因在街市營運食肆豁免食肆牌，故未能申請飲食業防疫基金，因生意不景上月底起停業。他3月起辭退3名員工，店中剩他一人「孤單作戰」，又因無聘請員工而不獲「保就業計劃」資助。他形容「新冠（肺炎）下似等死」，對未能申請任何資助感灰心，「稅就有份我納，資助就無份我拎」。

同街市水果檔主謝先生說，第三波疫情下生意一落千丈，僅得往日三成；由於街市沒冷氣，水果「賣一半爛一半」，每日必須棄掉賣剩的水果，損失慘重。官涌街市菜販嚴先生的顧客多為食肆，他說晚市禁堂食，餐廳不入貨，每月生意額由正常的三四十萬大跌到四五萬，形容很多檔主都「無心戀戰」。

區議員促延長減租 設第三輪基金支援

油尖旺區議員朱江瑋表示，食環街巿的減租政策9月到期，促請政府延續至少半年到明年3月，並設立第三輪防疫基金支援街市檔主受惠。朱江瑋說攤檔結業，「如果吉檔超過一半就會變死街市」，市民失去選擇，只能去超級市場。

食環：30街市已裝體溫探測

食環署昨日於燈籠洲、北角、鯉魚門及北葵涌街市提早關閉一小時清潔消毒；今天4個街市包括愛秩序灣街市、梅窩街市、宜安街街市及西貢街市亦會提早關閉。

食環署發言人表示，已在30個人流較多的街市安裝體溫探測系統；會陸續在街巿廁所加裝自動皂液機及感應式坐廁除菌液，月底起會在40多個人流較多的街巿公共地方及設施噴灑抗菌塗層。

（疫情第三波）