稱限聚大幅放寬始重啟申請 消息：居屋派表料延至下月中

料9月下旬始接受申請

今期居屋涉4個全新屋苑，包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7047伙，實用面積由278至614平方呎。房委會資助房屋小組6月底通過採取特別安排，稱疫情及經濟不景影響，本港家庭入息或面對減少壓力，故先以臨時折扣率、即市價六三折定價，單位售價由123萬至513萬元；待8月底取得第二季非業主住戶月入中位數後，再確定最終折扣率和平均售價。

政府消息稱，因第三波疫情爆發，當局不欲在疫情最嚴峻情况下啟動居屋申請，憂市民排隊索取或遞交申請表時，會出現感染風險，目前很大程度需待疫情緩和，以及限制社交距離措施有相當大調整後，才可啟動申請，當局料需順延至9月中旬派表，至9月下旬或甚至10月初接受申請。

至於今期居屋售價，消息人士稱六三折只是臨時定價，當局會參考本月下旬最新數據，若相關入息數字下跌，房委會將上調折扣率，下調平均售價，即類似之前居屋改按負擔力重新定價安排，若入息數字上升，六三折定價亦只會維持。消息人士解釋，疫情重創不少行業，但亦有部分行業未受太大影響，而且無收入者亦不會計算，故難估計這期居屋平均售價是否一定下調。

黃遠輝料綠置居同順延 候上樓時間或惡化

房委會前委員黃遠輝估計，需待疫情放緩、公務員重新恢復正常上班後，今期居屋申請才會啟動。他認為受疫情影響，今期居屋難按原來計劃在明年3月揀樓；而原訂今年底推出「綠置居2020」計劃，亦有可能順延，在該期一併出售的租置單位貨尾亦可能受影響，預料至今年底將累積更多回收單位，若未能按時售出，或輕微影響公屋平均輪候時間。

住戶月入勢降 委員料售價減至六折

房委會委員招國偉說，受疫情影響，預期第二季非業主住戶月入中位數將下降，折扣率或上調至五九折或六折。他認為若今期申請押後至10月，建議房委會可更「貼市」，採用截至第三季住戶月入中位數，才確定最終折扣率和平均售價，並建議房委會以網上形式接受今期申請。

明報記者

（疫情第三波）