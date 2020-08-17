北角匯花海打卡點 市民除罩拍照

入園上限二人 須探熱戴罩

北角匯客戶服務處回覆稱，顧客須預先登記才可進入園藝裝飾，進入前須量度體溫、以搓手液清潔雙手，並且全程戴口罩，每次上限為二人。顧客每次離開園藝裝飾後，工作人員均會消毒。園藝裝飾內外的公眾空間，均已放置告示牌及安排工作人員在場提醒顧客必須戴口罩及保持社交距離。

北角匯海濱廣場設紫色花園及紫藤隧道，展示牌上列明進入指定園區須持實體入場券，每次只供二人同時入園，其間須戴口罩。本報記者昨午到場觀察，園區外圍吸引約數十人拍照，當中有一半人為外傭；不少人拍照時脫下口罩，兩名商場職員以中、英文提醒在場人士戴上口罩。

市民余太太與女兒昨帶同畢業袍到場拍照。余太太說，女兒的大學畢業禮因疫情取消，早前借的畢業袍快要到期歸還，因知道北角匯有「靚景」，便趁假期到場拍照留念，但亦因園區外圍人數眾多，將稍作停留後便會離開。

（疫情第三波）