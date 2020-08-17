西醫工會：倘裝備不足 不勸醫生參加

【明報專訊】食物及衛生局正邀請私家醫護人員等，協助推出全民自願參與的普及社區檢測，食衛局昨向各醫護組織發信，招募醫護到全港18區協助採樣。當局初步計劃為參與的醫護提供每小時300至800元的報酬，各團體或機構正邀請醫護和學生參與。西醫工會期望有N95口罩、防護帽等，若裝備不足，不會建議醫生參加；另有醫護組織稱已招募了逾百名醫護。
當局稱供應外科口罩手套 沒提N95
據食衛局信件，於採樣站的採樣工作應由醫護人員或輔助醫療人員負責，並由醫生、牙醫及護士監督，當局邀請醫護組織招募會員擔任組長、副組長及組員，初步計劃時薪分別為800、600及300元。信件提到會提供外科口罩及手套等，但沒提及N95和保護衣。
「醫護誠信同行」主席林哲玄表示，該組織聯同香港私人執業專科醫生協會、香港醫務委員會執照醫生協會等招募醫護參與，目前有逾百名醫生、護士及牙醫有意參與。他又稱，曾聽聞港府有意招募醫學生參與。
醫護組織：逾百醫護牙醫有意參與
據醫生間流傳的報名資訊，當中由香港護理學院發起的報名表提及可全職或兼職形式參與，招募現職或退休的醫生、護士和牙醫，以及三年級或以上的護理學生。牙醫學會前會長廖偉明亦表示學會正招募人手，牙醫學院亦邀請牙科醫科生參與。
家庭醫生林永和表示，據其了解參與與否的醫生「一半一半」，部分醫生關注若市民自行採樣的準確性，另要看時間能否配合，期望港府提供詳細資料。
西醫工會會長楊超發認為，當局應提供足夠保護裝備，例如N95、帽及保護衣等，若「太過不安全會不勸醫生參加」，初步預計有數百名醫生響應。