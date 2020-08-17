西醫工會：倘裝備不足 不勸醫生參加

當局稱供應外科口罩手套 沒提N95

據食衛局信件，於採樣站的採樣工作應由醫護人員或輔助醫療人員負責，並由醫生、牙醫及護士監督，當局邀請醫護組織招募會員擔任組長、副組長及組員，初步計劃時薪分別為800、600及300元。信件提到會提供外科口罩及手套等，但沒提及N95和保護衣。

「醫護誠信同行」主席林哲玄表示，該組織聯同香港私人執業專科醫生協會、香港醫務委員會執照醫生協會等招募醫護參與，目前有逾百名醫生、護士及牙醫有意參與。他又稱，曾聽聞港府有意招募醫學生參與。

醫護組織：逾百醫護牙醫有意參與

據醫生間流傳的報名資訊，當中由香港護理學院發起的報名表提及可全職或兼職形式參與，招募現職或退休的醫生、護士和牙醫，以及三年級或以上的護理學生。牙醫學會前會長廖偉明亦表示學會正招募人手，牙醫學院亦邀請牙科醫科生參與。

家庭醫生林永和表示，據其了解參與與否的醫生「一半一半」，部分醫生關注若市民自行採樣的準確性，另要看時間能否配合，期望港府提供詳細資料。

西醫工會會長楊超發認為，當局應提供足夠保護裝備，例如N95、帽及保護衣等，若「太過不安全會不勸醫生參加」，初步預計有數百名醫生響應。

（疫情第三波）