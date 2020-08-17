全民檢測擬18區設站 傾向自行採樣 醫護駐站協助 專家憂假陰性比例高

明報記者

政府發言人表示，政府正密鑼緊鼓跟進推行計劃，以盡早識別受感染者，具體安排仍在商討，會在落實安排後適時公布。

醫管局早前表示，經篩查的確診者會入住亞博及鯉魚門設施，消息稱正加建400張病牀的亞博二號展館本周內可啟用。

正籌備採樣教材 收集鼻腔咽喉兩樣本

康健國際醫療集團營運總監梁國齡上周四與食衛局長會面，他表示當局暫傾向大部分市民自行採樣，每人採集鼻腔及咽喉拭子兩個樣本，當局會提供兩條採樣棒，其餘不懂採樣的人可到採樣站尋求協助，目前當局正籌備採樣教學材料供市民參考，屆時對着鏡子採樣。

稱化驗時間短不涉基因排序

梁續稱，自行採樣的市民領取採樣套裝後，可上網登記個人資料，該系統由創科局統籌，若驗出陽性，檢測機構會根據樣本編號通知衛生署，由署方聯絡患者，陰性樣本會銷毁。他說化驗所需於短時間內完成化驗，不會有時間及空間做基因組排序，不涉及收集市民基因資料。

對於採樣站的物流、人群管理等細節，梁國齡說至昨仍未掌握，他說醫生不懂人群管理，對此感憂慮，認為計劃牽涉大量人力物力，「用重口徑的槍打個賊，但子彈不多」，形容目前很多不確定因素，促港府要「安排得好好」。

許樹昌：最好醫護採樣 增準確度

英國採用由市民自行採集鼻腔及咽喉拭子樣本的方式檢測。港大微生物學系臨牀助理教授薛達表示，現階段關於鼻腔拭子檢測準確度的資料不多，科學界對準確度仍有疑問，他亦不建議市民自行採集咽喉拭子。他指出，外國文獻顯示，即使由醫護採集鼻咽拭子，假陰性比率由5%至15%，他相信市民自行採樣假陰性的比例更高。他認為，如採樣方法不佳、假陰性比率高，恐難以達到找出隱形患者控疫的目標，亦會令市民產生假安全感。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，最好由醫護協助採樣以提高準確度，又相信採樣站屆時會有人維持秩序，但需保持空氣流通以減少交叉感染風險。

限聚令明屆滿 張竹君：是否放鬆政府決定

此外，二人「限聚令」、晚市禁堂食等防疫措施將於明日屆滿。對於可否放鬆措施，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前疫情反覆並有個別爆發，但措施不一定跟着疫情發展走，由政府決定。許樹昌認為，疫情仍未受控，個人不建議放寬措施。

（疫情第三波）