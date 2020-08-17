疫下網上開學 校服商嘆「租都不夠交」

校服商：返校無期 家長憂早買不合身

開學相關用品銷情受挫，經營逾20年的金洋校服，其中一家葵涌分店已不敵疫情衝擊，5月底結業。任職金洋佐敦總店的店員張女士稱，以往6月底至8月底是訂購校服旺季，顧客擠滿舖內，人太多要排隊，但今年暑假很冷清，每日平均只得四五名顧客，生意額比以往減少最少七成，「租都不夠交」。

張女士稱，新學年學生未知何時才可返校，有家長說為免太早買校服，子女之後變胖不合身，故暫不訂購；即使家長前來買校服，部分僅為應付校方要求實時課堂穿校服的規定，只買一套，不如以往多買兩三套供子女每日替換。

位於上水的大江校服有限公司，上半年因疫情停課，門市停業至少4個月，經理劉小姐說，5月底後恢復門市，生意亦大減，「學校未必有體育課，體育服都賣少了；家長預算校服數量更謹慎，尤其子女快要升中的高小家長」。她稱以往校服商暑假會到校賣校服，但因第三波疫情，學校都取消安排，營業額大減。她說很多人誤以為校服是必需品，家長遲早也要買，但公司年初起已積存大量未賣出的校服。

中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）郭副校表示，學校趕及本港第三波疫情在7月爆發前，安排全校學生包括新生購買夏季校服，校方原定9月安排校服商到校為學生度身訂做冬季校服，不過疫情下學生暫毋須回校，校方要押後訂校服日子。

書局停賣非教科書：騰位讓人安心取書

教科書生意亦不理想，漢榮書局負責人石漢基稱今年銷情大跌，以往不少學生經學校訂書，但今年因疫情打亂程序，「都未知訂單是延遲了，還是失去了，會不會之後補得番（生意）也是未知」。漢榮書局油麻地門市有兩層，原先上層賣教科書，石漢基稱已暫停下層賣一般圖書服務，以騰空更多位置，讓家長在寬敞環境下安心取書。他說門市暫停賣一般圖書的損失難計。

基督教粉嶺神召會小學校長李碧雯稱，7月中時已安排學生家長分流回校買書及校服，新學年9月會網上教學，或會有網上功課，亦會安排學生做書單上的作業等。

明報記者

（疫情第三波）