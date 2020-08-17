長興大廈兩單位印傭染疫 張竹君：負責人仍不太合作

全廈派樽 負責人男嬰確診

昨確診的28歲印傭7月中至月底入住長興大廈2樓一單位，8月1日起到黃大仙鳳德邨為新僱主工作。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，該印傭沒病徵，中介公司安排檢測才發現染疫。曾同住的4名外傭、新僱主及家人要檢疫。另一初步確診外傭7月31日離開僱主後亦曾入住同一2樓單位。

該大廈9樓一單位早前兩名外傭確診，單位負責人否認出租。負責人再多一名家人染疫，為3個月大男嬰。張竹君稱，2樓與9樓單位屬同一負責人，惟負責人仍不太合作，令追蹤有困難，會與警方合作研究如何追蹤。她說若外傭入住時沒登記資料，即使查問負責人，「佢都未必畀到資料，係有啲難處理」；如有紀錄，則可引用599D章《預防及控制疾病（披露資料）規例》向其索取資料。至於負責人有否其他單位，她說會再與警方跟進。

東華學院一名22歲女學護確診，她於本月12日病發當日曾回校考試。張竹君說，該學生考試期間全程戴口罩，有同學送回家，衛生署會向師生派樣本瓶，呼籲不適者勿出席考試。張說該學生8月8日曾參與聚會，7至8名出席者要檢疫。東華學院回覆，該學生本月10日及12日回校，於京士柏校舍馬錦燦紀念大樓考試，當時通過體溫檢測及沒發現病徵，同場有12名學生，沒被列作密切接觸者。

運輸工中招 維記：送奶不涉生產

此外，一名任職維記牛奶運輸工人的58歲男子確診，張竹君表示有10至20多人使用該運輸車輛，約20人須檢疫。維記牛奶表示，確診員工屬屯門車隊，最後於8月10日上班，只負責遞送牛奶，不涉生產。

（疫情第三波）