單日34宗 葵涌碼頭重災難暫關 衛署派樽8000 商會：輸港日用品需經

未答關閉否 運房局：確保傳播可控

運輸及房屋局昨沒回應會否關閉葵涌貨櫃碼頭，僅表示當局一直與碼頭營運商和衛生署聯繫，確保傳播範圍可控制，碼頭運作盡量不受影響。

葵涌貨櫃碼頭群組累計升至63宗確診，55宗為碼頭員工，涉至少10間公司，已超越Star Global直銷群組，成為第三波疫情最大感染群組。群組昨新增34宗確診中，一名51歲女子所屬公司未明，張竹君說她目前留醫深切治療部，據其丈夫稱，她在碼頭負責文件交收。

宏記染疫者全曾用休息室

昨33人確診現二代傳播

其餘33名患者均為宏記員工，宏記累計41宗確診，群組亦現二代傳播。張竹君表示，確診工人主要在戶外工作，負責卸貨、拆櫃、驗櫃、搬運、剷車等，共通點是曾使用公司的休息室，包括吃飯、洗澡、如廁等。她說百多人共用該休息室儼如大家庭，在共用設施、接觸密切下更易傳播。

至於工人有否可能經接觸船員或貨品感染，張竹君說工人有時需上船，或會接觸海外船員，而宏記部分員工當散工，有可能會到不同地方上班。

張竹君：冀檢測控疫兼保碼頭運作

被問到會否建議暫時關閉該碼頭，張竹君表示，「當然最好就可以全部關晒，便可以停止爆發」，惟稱實際困難，很多貨品經碼頭運抵香港，「成個碼頭關，係好大件事」，目前冀透過檢測控制爆發，同時維持碼頭運作。衛生署會陸續向碼頭為員工派發7000至8000個樣本瓶檢測。

據海事處資料，去年葵涌貨櫃碼頭的貨櫃吞吐量達1422萬個標準箱，佔同年香港港口貨櫃吞吐量近八成。香港貨櫃碼頭商會主席鍾惠賢認為，難以暫時關閉該碼頭，不少日常用品如生果、蔬菜，經海運到港，倘關閉碼頭，「影響會很大」。她說因宏記員工要檢疫，另一間承辦商員工已接手工作，碼頭公司會檢視並加強防感染控制措施。

工盟籲改善工人設施防疫

專家促尋曾上貨船者檢測

職工盟統籌幹事王宇來說，暫時關閉碼頭有困難，會影響貨品進口，但認為維持運作同時，須加強碼頭工作的防感染措施，如盡量減少員工之間接觸，並促請改善員工休息室設施，減低爆發風險。據業內人士向本報提供的照片，其他貨櫃碼頭亦設員工休息室，休息室由貨櫃改裝，放有多張碌架牀，環境狹窄。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，應盡快派員清潔碼頭宿舍，並檢查宿舍內空氣是否流通、有否環境污染等，要改善室內通風。他提到，要盡快找出曾上貨船接觸船員的員工檢測，另派發樣本瓶愈快完成愈好，避免病毒繼續擴散出社區。

本港至昨日累計4480宗確診及1宗疑似個案，昨新增74宗確診中，70宗屬本地感染，其中20宗源頭未明。另有約20多宗初步確診。

明報記者

（疫情第三波）

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