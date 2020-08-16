年輕導演添玩味 間接提CY女「行李門」

警訊每段模擬影片為時3分多鐘，吳良榮等演員以往會與警察公共關係科人員及導演，一起手執真實的口供紙，撰寫對白劇情，至近年改由警方提供案情大綱，導演撰寫劇本，留有更多空間可「玩」。吳良榮說，年輕導演加入節目後，想改變警訊的死板形象，於是出現他與女演員談情、扮演鄭嘉穎拍攝炸雞廣告的造型等，創造了話題，節目亦試過加入政治熱話元素。

警供案情大綱 留導演寫劇本空間

2016年，梁振英被指向機場員工施壓，要機場員工助留在機場禁區內的女兒取回遺留在禁區外的行李。警訊在同年一個模擬片段中滲入這熱話，片中偷渡客要求飾演「蛇頭」的吳良榮代為拾回遺留路邊的行李，「蛇頭」拒絕並說：「行李係你嘅，你自己識行，梗係自己攞啦！」偷渡客更遞上電話給他，說「唔係我老竇，你聽吓先」。吳良榮說影片沒有提及人名，網民看後心領神會，亦不會因此收到投訴。他認為觀眾看得開心而會記得案情，代表節目成功。