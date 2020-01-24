【周日人物】近半世紀節目完結 參演23年堅哥：如被女友飛 「警訊騙徒」嘆警民關係10年難改

現節目結束，吳良榮將facebook專頁「警訊堅哥」改名，與警訊正式「分手」。

明報記者 馮樂琳

「騙徒」頓成「受害人」 結束感可惜

上月中的一天，吳良榮接到導演通知取消翌日拍攝工作，同事間開始傳《警訊》結束，吳良榮仍心中存疑，直至警察公共關係科向他確認，「我的情緒一時接受不到」，形容有被女朋友拋棄的感覺。有妻有兒的吳良榮笑言港台是他「第二頭家」，幕前幕後如一家人，「突然話無就無，我接受唔到無咗樣嘢，好可惜」。

慣演騙徒的吳良榮頓成「受害人」，「好似失去生命的一部分，我行得企得，仲可以演堅哥呢個角色，但𠵱家逼我唔好演，即係打劫我」。

稱節目不涉政治 嘆成犧牲品

節目播放47年，吳良榮參與了近半日子，見證警民關係由差轉好再轉差，「在反修例（風波）發生前，警民關係是愈來愈好，去到邊度拍攝，只要話係警訊，個個都好畀面」。過去一年多，他說警民關係變差，對拍攝有一定影響，如有場地負責人不想借出場地，有所避忌。

警民關係變差，吳良榮形容很傷心，「係好×唏噓！」他語帶無奈說警民關係已難以挽救，可能10年、20年都未能扭轉，「連警訊都無埋，從來無諗過呢個節目會取消，但到今日都要接受。香港電台同警察拍攝呢個節目，係去教導人哋，唔涉嫌任何政治嘅，原來都係犧牲品之一，我真係諗都諗唔到」。

稱近年牽涉警訊「無乜好結果」

損失工作「真係多謝林鄭」

節目拍攝受警民關係影響，吳良榮亦不能倖免，他說自去年6月起，損失5至6個原定的廣告、短片工作，「因為我拍警訊係代表警察，人哋唔敢用，真係多謝林鄭（月娥）」。吳良榮原以「警訊堅哥」開設facebook專頁，受訪當日他說會改名（昨晚已改為「堅哥 吳良榮」），「我已不是警訊（一員），亦已無警訊，所以我不想牽涉到呢兩個字，近一年帶住呢兩個字，都無乜好結果」。

有傳警訊將由免費電視台接手，並以另一形式延續，吳良榮亦有聽聞，「再延續都不關我哋事啦！」說時低下頭，仍語帶不捨。在最後一集警訊播出前，他在facebook寫道，「警訊節目也成為香港人嘅集體回憶，明晚我會一家人一齊睇最後一集嘅警訊」。最後一集播完，習慣每星期追看的吳媽媽問兒子：「下星期仲有嗎？」吳回應她：「最後一集了，以後都不會再有。」