稱議員延任非「洗底」 譚惠珠：明年可DQ任何人

早前被選舉主任DQ的現屆立法會議員包括公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗和會計界梁繼昌。譚惠珠昨在商台節目《政經星期六》表示，今次人大《決定》和考慮範圍都無包括議員資格問題，資格問題由香港自行處理。她認為，有意見對於被選舉主任DQ的議員資格有懷疑，是有其道理。曾國衞在同一節目稱，選舉主任考慮是否合參選資格，是視乎參選人是否真誠擁護《基本法》和效忠中華人民共和國香港特區。

梁家傑：倘內地保留港中立角色

公民黨必參選

至於人大決定的字眼由第6屆立法會「繼續運作」改為「繼續履行職責」，兩者有何分別，譚惠珠稱開會時有人提出不明白「繼續運作」的字眼，她認為後者說法較清楚易明，「你繼續運作可以是引擎空轉，繼續履職要做嘢」。

公民黨早前預計所有以公民黨作「牌頭」的參選人往後都會被DQ。公民黨主席梁家傑昨在港台節目《星期六問責》說，公民黨除守住議會，亦要思考如何把經驗分享予有質素、肯為香港付出，但無公民黨包袱的素人，會更積極在公民社會擔任串連「充權」的工作。

至於明年會否繼續參選，梁認為要看內地為香港定作什麼角色，若立法會「人大化」，議員只能擔任「舉手機器」，進入議會是浪費時間；但若內地認為香港可以繼續發揮，擔當如二戰時期瑞士及西柏林等保留中立角色，作為資訊流通交換地方，如果是這種佈局，「公民黨當然參與」。

（港區國安法）