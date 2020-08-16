梁家傑：留議會可阻惡法 朱凱廸：正反民意相當

信民主派重回議會

譚惠珠：料他們會想出好理由

曾國衞昨在商台《政經星期六》表示，人大常委會的決定簡單直接、合情合理。有人質疑延長的第5年議會無民意授權，他說全國人民代表大會絕對有民意，是最高權力機關；第6屆立法會議員都經合法、公平公正選舉過程產生。他重申因為疫情，暫不考慮為4個議席空缺補選。

譚惠珠在同一節目說，議員民意授權的問題在北京沒有討論，但是香港討論時的重要考慮，是如果以「臨時立法會」委任議員，她認為香港市民不能接受。她稱，現時決定的好處是上年提過的法例、財政撥款「上次邊度停，𠵱家嗰度開始」。

至於局方是否正研究來年可能在疫情下選舉的安排，曾國衞稱坊間意見如以人性化處理長者等的投票安排、選民因疫情無法回港投票等，政府未來一年會積極考慮完善選舉制度。

指政府或保建制來屆勝選

梁：無人睇住咪長驅直進

公民黨主席梁家傑昨出席港台《星期六問責》時稱，他作為選民並無收回對民主派的授權，繼續於立法會平台斥責政府無良不義的行為，「你唔同我做，反而我嬲喎」。他預計未來一年政府可能做很多工作確保明年立法會選舉由建制派勝出，「如無人睇住咪長驅直進、直搗黃龍」。他說，疫情下有限聚令，街頭群眾運動已難大規模進行，若連議會平台也放棄，選民或不知如何延續民主運動，「香港記者或外國傳媒訪問，你是什麼身分？」

他認為，民主派開始團結是中共最擔憂的事，故亦有提議其黨的議員與民主派初選出線者盡量達成共識，不要跌入分化陷阱。至於應否做民調以決定去留，他認為不應排除，但從政者「唔能夠匿喺民調之後」。

議會陣線朱凱廸近日在所屬的新界西做民調，他昨回應查詢稱，經過兩日街頭民意調查，留意到支持集體杯葛和集體留低的意見旗鼓相當，但「最大公因數」是集體，即齊上齊落。因此，他認為決定的方法可能更顯得重要，納入初選出線者的參與，或以民調或公民投票決定，明顯較合理及得到香港人支持。

民主派會議召集人、公民黨陳淑莊回應稱，民主派有聆聽各種意見，本周會開會探討，正如梁家傑強調「自己黨內部都有不同意見」。

（港區國安法）