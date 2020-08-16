港台腰斬羅冠聰訪問重播 副處長下令 梁家榮：不可被感覺提供平台予違國安法者

羅：無講違國安法主張 難明審查

羅冠聰回應本報查詢，稱並無使用相關平台講述所謂違反港區國安法的主張，質疑是否不可採訪所有在港因港區國安法被捕的人，且難以理解港台會有這種自我審查。

警未證實羅冠聰被通緝

港台電視31台上月31日晚播出《2020立法會選舉延後之戰》，當晚多家傳媒引述消息稱，羅冠聰因涉違反港區國安法被通緝，但警方至今未公開證實。據了解，港台當日直播該節目期間，製作人員不知有消息稱羅被通緝，港台翌日凌晨重播該節目時將之腰斬，無播出羅的訪問，該節目亦從港台網站下架。消息人士透露是署理副廣播處長陳敏娟下達相關指令。

稱按說話內容決定

港台：不會抽起所有涉羅冠聰節目

港台機構傳訊組總監伍曼儀回覆，有關節目停播及下架一事，屬管理層編輯決定，無資料補充，而9月1日離職的陳敏娟現正放假。伍稱，上周四內部恆常會議期間，有人提及涉羅冠聰的節目下架一事，梁家榮在會上回答稱，因應港區國安法，要謹慎處理，由於節目製作是邀請不同人發言，港台製作的節目不應被人感覺是提供平台予涉違港區國安法的人講述其主張。伍不認為有關講法屬「自我閹割」，又稱港台並無設「黑名單」，只是因應羅在該節目的說話內容而作相關決定，強調港台不會抽起所有涉及羅冠聰的節目。

指做法嚴厲 質疑政府施壓

呂秉權：恐剝奪大量人發言權

浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，警方從無正式公布羅冠聰涉犯港區國安法及通緝他，僅靠傳媒「放風」，若基於此而要將節目下架屬「嚴厲的做法」，懷疑是否政府向港台施壓。他又說，梁家榮的論調對港台節目製作有一定影響，因涉嫌違反或消息指涉嫌違反港區國安法的人數目眾多，理應有無罪假定，若這些人不可上港台製作的節目，其發言權會被剝奪。至於會否擔心港台此舉會引起其他媒體效法，他稱單是港台的決定難影響其他傳媒，但假若港台此舉背後有官方意志，其他傳媒往後自然會跟隨有關準則。

對於羅冠聰是否涉違反港區國安法而被通緝，警方回覆不作評論。

明報記者

（港區國安法）