劍橋要求答辯 林鄭主動棄名譽院士銜

沃爾森院長質疑偏離學術自由

林鄭批指控「莫須有」：維護尊嚴

在沃爾森學院名譽院士的頁面昨晚仍有林鄭月娥的名字。本報向沃爾森學院查詢，至截稿前未有回覆。

林鄭月娥昨更新行會成員個人利益登記冊，刪去上述名譽院士一項。她昨在facebook解釋，上星期（前一個星期）收到學院院長來信，認為她偏離學術自由和言論表達自由的原則、處分批評政府的老師、阻止學生在學校唱歌和叫口號、執行有域外效力的國家安全法律等，提供機會讓她答辯，否則就取回名譽院士名銜。

林太批評學院提出的是「莫須有」指控，「我本想一笑置之，但為了維護特區政府和特首尊嚴，我昨天（前天）再次去信反駁，包括指出香港各大學享有的學術自由和院校自主、大量學生違法被捕、英國維護國家安全法律中有相同的域外效力條文等事實」。她表示對學院「以毫無事實根據、道聽塗說的態度去誣蔑別人」感到失望，不想和學院有任何聯繫，故主動退回名銜，但同時稱劍橋大學為她和家人留下不少美好回憶。林太1980年代被政府保送到劍橋進修，其丈夫林兆波、兩名兒子林節思和林約希均是劍橋畢業。

林鄭月娥是在2017年、即上任特首同年，獲頒發該名銜。港區國安法頒布後，沃爾森學院院長Jane Clarke在7月1日發聲明，對港區國安法實施後在香港發生的事情表示關注，並稱支持人權保障及言論自由。Jane Clarke當時稱將檢視林太在學院的名譽院士名銜。

商品改標「中國製造」

鍾國斌料出口美關稅加7.5%

另外，美國下月起要求香港製造商品入口美國時要改標示為「中國製造」，自由黨黨魁鍾國斌接受港台《星期六問責》訪問時稱，美國現時視香港與內地其他城市無分別，預期香港產品未來出口美國的關稅或與內地看齊，額外徵收7.5%關稅，廠商與客人對分，仍能承擔。他又說，現時僅美國要求香港產品標為中國製造，未見其他國家跟隨；本來產品出口歐盟與美國的要求標準已有不同，故在生產過程中已有分開，對廠商影響不大。

（港區國安法）

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