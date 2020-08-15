許智峯質問「跟蹤車」被撞 阻駛離被警推倒 車上人報稱《大公》記者 警稱已錄口供

許稱被跟多天 不滿警容許駛離

許智峯昨於立法會駕車回家時發現被跟蹤，他稱跟蹤已持續數天，故昨於山市街質問跟蹤他的司機。他說車上有兩人，問及他們是否警察、國安人員或記者，對方都無回應，更欲開車離去，其間撞到他大腿。

許說報警後警方到場處理約3小時，引來大批市民圍觀，引述警員向他表示車上二人為記者，又稱看過二人記者證，但不會透露來自哪間報館。警方之後讓涉事車輛駛離，許因不滿警方未有交代車上人身分，嘗試阻止該車離開，被警員推倒在地，右手受傷。

許智峯表示，警員調查期間，車上二人從無下車，警方亦無搜車，他投訴車輛有違遊蕩罪及撞到他，要求拘捕，警員拒絕，並容許涉事車輛駛離，認為是「非一般的處理方法」，至今仍未能確認對方身分，表示會與律師商討，不排除追究涉事司機及把他推跌的警員。

列交通意外 警籲許錄口供

警方今凌晨零時許在facebook表示，昨晚7時許接獲一名男子報案，報稱在西區山市街被私家車跟蹤，其間被該車撞傷。警方到場調查，了解後確認私家車司機及乘客均為記者，惟報案人於現場拒錄口供，亦拒絕到醫院驗傷。警方隨後要求私家車司機及乘客一同前往警署錄口供，案件現列「交通意外有人受傷」，由港島區交通意外特別調查隊第二隊跟進。私家車司機通過酒精呼氣測試，警方亦已向私家車司機及乘客錄取口供，呼籲報案人盡快與警方聯絡及錄取口供。警方又稱，個別傳媒惡意指控警方豁免查驗後放行涉事司機，「居心叵測，令人遺憾」。

私家車尾放土木署俊和工程牌

許智峯斥警方發出的聲明是指鹿為馬、轉移視線，他表示感憤怒。運輸署資料顯示，涉事車輛登記車主為汽車租賃公司大昌行，本月初首次登記。該輛私家車車尾放有一個印有土木工程署及俊和發展集團標誌的工程牌，本報昨向該署及該公司查詢，截稿前未有回應。