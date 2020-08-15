黃偉綸料港版「火神山醫院」年底完工

本報昨向發展局查詢港版「火神山醫院」籌備進展，包括何時招標、造價等資料，至截稿前未獲回覆。

設計建造香港負責 可抵十級颱風

特首林鄭月娥上周五（7日）表示，為應對冬天或不幸出現另一波疫情爆發，當局已向中央提出兩項要求，包括在亞博館增建負壓牀位，成為「港版方艙醫院」；另在亞博館旁邊一幅約3.2萬平方米用地，興建「港版火神山」臨時醫院，預料需時數月。

黃偉綸接受《香港商報》訪問時稱，「港版火神山」臨時醫院設計和建造主要由「香港隊」負責，建築規格、安全準標全部依據香港法例，能抵十級颱風。該臨時醫院以「組裝合成」建築法建造，24小時施工，審批部門的前線人員每晚加班至凌晨二三時，務求令圖紙送入，翌日便能批出。他又說，有關審批工序在正常情况下需時數月，因此預計4個月後、即年底完工。

黃偉綸稱，中央派來港的工作組當中，有設計和興建方艙醫院的專家，這方面香港無經驗，中央專家組提供很多寶貴意見。他又稱臨時醫院兩層高，有不同大小的病房、負壓病牀、抽血站、急救室及藥房，每張病牀牀頭都設有和正規醫院一樣的氧氣喉接口，這些都是亞博社區治療設施做不到的。

（疫情第三波）