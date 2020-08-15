氣膜實驗室獲認證否 食衛局5日未覆

陳肇始稱符二級安全水平 低過SARS

陳肇始及創科局長薛永恒前日到中山公園體育館參觀「臨時氣膜火眼實驗室」，陳其後在facebook說，臨時實驗室符合第二級生物安全水平，並採取感染控制措施，不會影響附近民居及環境。

衛生防護中心《臨牀實驗室生物安全指引》有建議不同微生物應在什麼級別的實驗室處理，第二級為處理傳染性微生物實驗室的最低限度要求，中心建議SARS要在第三級實驗室處理。該分級針對實驗室設施、個人防護裝備及安全設備、工作程序和職業安全4方面，但不包括化驗準繩度等。

至於化驗質素、準繩度等，各地有不同認證計劃，例如創新科技署轄下的香港認可處有「香港實驗所認可計劃」（HOKLAS），署方向本報證實，中山公園臨時實驗室未有參與該認證。本報周一（10日）向食衛局查詢臨時實驗室有否認證、需符合什麼標準，局方一直沒回覆。

現時全港有16間醫療檢測機構獲政府認可做新型冠狀病毒核酸檢測，3間參與全民自願檢測機構均在名單上，包括華大基因，但名單沒列明相關機構哪個實驗室獲認可、認可標準是什麼。有獲認可的私營實驗室負責人透露，該名單是為「健康碼」而設，認可化驗室首先要取得認證，香港、澳洲、美國等地認證皆可，另衛生防護中心會派樣本給化驗室檢測作考核。該負責人又稱，一個認證只適用於一個實驗室，雖華大在認可名單上，不代表其臨時實驗室也獲認證。

專家倡設機制保檢測水平

港大微生物學系臨牀助理教授薛達向本報說，提高檢測量理論上是好事，但關注如何確保實驗室檢測水平，他認為即使臨時實驗室未能取得正式認證，都應設機制確保檢測符合標準，包括由第三方專家視察及審計。香港醫務化驗所總會主席李偉振稱，實驗室認證不是強制要求，但認同若實驗室沒認證，市民較難衡量其檢測水平。

（疫情第三波）