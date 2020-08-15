政府擬招義工協助全民檢測 資科辦招標 開發感染風險通知App作測試

民政事務總署在黄大仙、屯門及油尖旺等收回約28,000份樣本，暫有一名屯門山景邨居民確定為陽性。

對於全民檢測，有建制派人士表示，政府計劃在各區設多個點協助檢測，並會找香港義工聯盟支援。有義工聯盟執委會成員稱，政府曾就此接觸他們，暫未知具體安排。另有消息人士稱，政府正覓義工協助全民檢測，被問為何不邀醫療輔助隊參與，消息人士稱該組織正在檢疫中心工作。

老人院及醫院前線擬每7天檢測

接近政府消息人士稱，高危群組方面，據了解當局會考慮安排老人院及醫院前線員工每7天檢測一次，前者人數達4萬，後者以萬計，包括公私院。其他考慮中高危群組包括紀律部隊、零售業僱員、須在櫃位接待巿民的公務員，以至電訊公司推銷員等，這些新增群組或提供單次檢測，細節未定。他又說，高危群組人數或逾百萬，當局最快下周交代詳情。警方消息確認，港府已通知警方有關高危群組檢測計劃。

同時，政府正研究以應用程式助市民控疫，政府資訊科技總監辦公室昨稱，為作概念認證，早前發出招標文件，徵求開發商協助建立感染風險通知系統及應用程式作小規模測試，以便資科辦和相關部門檢視其可行性及效益。由於只屬概念認證階段，是否及如何推行將視乎測試結果再考慮。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，有關計劃屬概念性質，要作測試，暫不用作追蹤密切接觸者。

醫生憂風險通知過密 市民變冷感

呼吸系統專科醫生梁子超認為，程式愈多人參與愈好，但若程式要用家每到一處便要掃二維碼，即要用家不斷掃，會減少使用誘因；另若無風險評估，每有確診者所到之處都通知用家，會對用家造成過多「噪音」，「看得多未必再會理，關注的熱中慢慢減弱，當它（通知）垃圾」。他建議程式應配合接觸者追蹤，例如當特別場所或餐廳連鎖爆發，才啟用通知功能。

港鐵站物色位置 工會料作檢測站

另外，工會「港鐵新動力」表示，近日大部分港鐵站職員接獲管理層電郵，要求在非付費區物色符合指定條件的位置，有關條件包括大小要有4米乘4米、有插座、最好有閉路電視。該工會稱職員收到另一電郵，管理層稱已為車站訂製鋁質桌椅，將陸續送抵車站，「將會告知其用途」。工會稱檢測承辦商之一華昇診斷中心曾建議以港鐵站作派發及收取樣本瓶地點，故有此懷疑。港鐵回覆指現時並無相關安排。政府發言人回覆稱，普及社區檢測計劃具體安排仍在商討，會適時公布。

明報記者

（疫情第三波）