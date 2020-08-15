街市量體溫措施未完善 市民出入直行直過

記者昨下午2時許觀察漁灣街市，該街市有4個出入口，僅一個設有體溫探測系統，但兩名人員不時背對顯示屏，未有視察入內市民的體溫，另一出入口則有一名人員提醒市民用旁邊的體溫監測器，大多數市民是向探測器舉手量體溫，小部分以額頭探體溫，至於另外兩個出入口則未有體溫探測器。街坊陳先生說每隔數日來一次漁灣街市，從未試過要探熱。

街坊：每隔數日來街市 從未試過要探熱

食環署發言人回覆，建議市民應量度額温，亦已張貼量度指示圖片提示，並已提醒街市承辦商員工須按指示使用有關體溫儀，而自7月23日起於漁灣街市對無佩戴口罩者共發出12個口頭警告。

至於附近的本灣街市亦有4個出入口，有1個無設體溫監測器，即使有設監測的出入口，絕大部分市民亦直行直過。記者在其中一個出入口觀察10分鐘，約90人入內，逾七成人無量體溫，近三成人僅向儀器舉手量體溫，只有1人以額頭探熱。

本灣街市：望教育街坊主動量體溫

領展表示，因應部分人對透過手腕量度體溫準確度的關注，已提醒職員建議訪客盡量採用額頭探熱，而本灣街市由整體承租商經營，並非領展營運。記者向承租商建華集團查詢，本灣街市回覆，稱主要出入口設體溫測量器，按廠方規格適用於額頭及手掌，實施初期職員於主要入口協助街坊，但抗疫是持久戰、講求自律，長遠希望透過教育讓街坊主動量度體溫。

（疫情第三波）