駿洋邨1至3座未必歸還 檢疫者居民或同邨

4至5座月底入伙 1至3座月底未還

食衛局至截稿未有回應。根據房委會資料，駿洋邨原預計分兩批入伙，首批第4至5座預計可於本月底開始陸續入伙，1至3座則最快10月底起入伙。

對於政府無法全數將駿洋邨交還房委會，田北辰表示向政府高層了解過，「誓神劈願話肯定可以還邨，但不是8月底還。所以4、5座準居民入去，竟然同一個邨會有新的公屋居民，又有隔離人士」，認為是荒謬及不能接受，感到非常憤怒，「違背政府要求隔離設施遠離民居（的原則）」。

田北辰：促今日起不再接收檢疫者

田北辰又要求政府今天過後不要再安排檢疫者到駿洋邨，「如果（今日）最後一日，14日後（便）到8月底，這些人（檢疫者）就可以全部清」，「到時候後果政府自負，政府聲望，我都無眼睇了」。

公屋聯會表示，延遲歸還駿洋邨有違政府原定分兩批交回單位的承諾及安排，也必引起有關屋邨居民極度不滿，促請政府有關部門盡快交代，釋除居民疑慮。

（疫情第三波）