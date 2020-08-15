駿洋邨1至3座未必歸還 檢疫者居民或同邨

【明報專訊】為了隔離新冠病毒確診者的密切接觸者，火炭駿洋邨自2月起被徵用為檢疫中心，政府原打算7月底停用駿洋邨，並交還房委會，現已交還的第4至5座，預期8月底入伙。至於同邨1至3座原定本月中交還，但衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨說：「據我所知，暫時可能都未必會歸還。」立法會議員田北辰稱，檢疫者及居民住同一屋邨是「荒謬、絕對不能接受」，要求政府今日過後停止安排新一批檢疫者到駿洋邨。
4至5座月底入伙 1至3座月底未還
食衛局至截稿未有回應。根據房委會資料，駿洋邨原預計分兩批入伙，首批第4至5座預計可於本月底開始陸續入伙，1至3座則最快10月底起入伙。
對於政府無法全數將駿洋邨交還房委會，田北辰表示向政府高層了解過，「誓神劈願話肯定可以還邨，但不是8月底還。所以4、5座準居民入去，竟然同一個邨會有新的公屋居民，又有隔離人士」，認為是荒謬及不能接受，感到非常憤怒，「違背政府要求隔離設施遠離民居（的原則）」。
田北辰：促今日起不再接收檢疫者
田北辰又要求政府今天過後不要再安排檢疫者到駿洋邨，「如果（今日）最後一日，14日後（便）到8月底，這些人（檢疫者）就可以全部清」，「到時候後果政府自負，政府聲望，我都無眼睇了」。
公屋聯會表示，延遲歸還駿洋邨有違政府原定分兩批交回單位的承諾及安排，也必引起有關屋邨居民極度不滿，促請政府有關部門盡快交代，釋除居民疑慮。