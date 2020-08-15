家傭團體促勞處即查中介宿舍 當局：沒資料

【明報專訊】近日多宗涉及住在宿舍的外傭感染新型冠狀病毒個案。職工盟及香港亞洲家務工工會聯會昨到勞工處請願，要求勞工處立即調查中介宿舍。香港亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍認為勞工處應為外傭宿舍爆疫付上最大責任，要求勞工處公布已聯絡的中介宿舍數目、位置、每間所住外傭數目及是否符合本港條例和持有相關牌照等。勞工處昨重申日前說法，表示沒備存外傭入住宿舍資料，又稱違反《實務守則》的職業介紹所可被撤銷牌照或拒續牌，職業介紹所應避免安排外傭在擠迫的環境留宿。截至本月13日，已驗646個外傭樣本，有1宗初步陽性。
工會：宿舍環境惡劣 中介極不負責任
石姵妍表示，外傭宿舍環境極度惡劣，中介公司收取高昂中介費，極度不負責任。另外，中介公司受勞工處《職業介紹實務守則》規管，要符合《建築物條例》、《旅館業條例》等要求，但有確診的宿舍位於商廈，要求掌握中介宿舍地址的勞工處跟進，並派員檢察中介宿舍。石又稱，曾接獲外傭求助，稱中介提供宿舍環境惡劣，無奈無力負擔住其他住宿。職工盟組織幹事鄧建華亦要求政府提供臨時宿舍予有需要外傭，避免現有宿舍過分擠逼。
另外，石姵妍引用香港僱傭代理協會主席張結民早前接受電台訪問時的說法，稱有中介公司僅為「艇仔」，由有領事館發出的認可牌照之公司「借印仔」，導致有人確診後難以追蹤。石稱，香港僱傭代理協會正有會員「借印仔」，要求張結民配合政府防疫政策。張結民回覆本報查詢時表示，協會或有會員「借印仔」，但他不清楚是誰，「借印仔」的公司亦未必為該會會員，「我都好想知係邊個，報上領事館佢哋就立刻停牌了」。