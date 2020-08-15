爆疫丹麥凍肉商：在港產品最遲6月生產

食安中心未交代檢測否 查詢丹麥當局

丹麥皇冠本月8日發聲明稱，在丹麥靈斯泰茲（Ringsted）的屠宰場有142人確診新冠肺炎，屠宰場停運至少一周。丹麥皇冠回覆本報查詢稱，現時於香港出售的產品都是今年6月或之前生產，產品由丹麥出廠到香港需時約6至8周，產品於運輸過程儲存於攝氏負18度或以下。丹麥皇冠表示停廠未有對本港供應造成影響，未來供應則視乎廠房何時復工。食物安全中心昨回覆表示，正向丹麥當局查詢詳情及跟進。據現有科學資料，沒證據顯示人類是透過食物感染新型冠狀病毒。中心提醒市民處理生熟食物前後洗淨雙手、徹底煮熟食物、生肉及內臟要與熟食分開處理。

紅磡Taste及惠康超級市場昨有售兩至三款丹麥皇冠的急凍豬肉產品，貨量充足。市民麥太戴上膠手套選購凍肉，她表示因應前日有巴西雞翼檢出病毒而戴手套，得悉外地豬肉廠爆疫時說，「乜雞翼又唔食得，豬肉又唔食得啦？」

另外，市民許小姐在選購凍肉時只戴外科口罩，有用手接觸凍肉包裝，她在記者告知下才得悉凍肉廠爆疫、雞翼檢出病毒。她表示疫情下外出買餸次數減少，所以多數買凍肉，「無得避」。她稱回家後會消毒凍肉包裝。百佳超級市場回覆本報，稱供應商已發聲明，百佳會繼續與供應商聯絡，並密切留意及跟從食安中心指引。惠康至截稿前沒回覆。

（疫情第三波）