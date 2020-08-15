三大傳播鏈未斷 回歸群組增一確診 醫生：早前檢測不足 市民不理輕微病徵

明報記者

本港昨增48宗新型冠狀病毒確診，另有約30宗初步確診，新增確診中有兩宗為輸入個案，46宗本地個案中約29宗涉家庭群組或聚會。爆疫的葵涌貨櫃碼頭群組增5人確診，群組累計增至25人。

第12日單日新確診雙位數

張竹君：解除社交距離措施或大反彈

3間爆疫的有外傭居住的宿舍昨各增一人染疫，荃灣享和街張大偉僱傭中心增一印傭至共4人確診。早前已有兩印傭確診的銅鑼灣禮頓道希雲大廈宿舍，昨再增一印傭初步陽性，此外傭在7月尾曾於該處居住。旺角長興大廈9樓早前有一名印傭、一名單位負責人家屬染疫，昨再增一名外傭確診，該外傭7月28日離開舊僱主，在網上覓住處後入住長興大廈9樓，居住至本月13日，其間與5至6名外傭同住，亦曾到中環的外傭中心求職，8月11日求醫後驗出。

旺角雅蘭稻香7月9日慶回歸晚宴引起大爆發，事隔逾一個月昨日再增1人染疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，確診者是7月9日晚宴參與者，7月中起感疲倦，病徵不很明顯，沒有求醫。至8月10日其丈夫助她取樣本瓶，化驗而驗出陽性，群組增至共41人染疫。張竹君稱，此個案目前驗出帶有病毒但不代表有傳染性，審慎起見仍會安排其家人檢疫。

本港連續第12日單日確診只有雙位數增幅，張竹君認為疫情正緩慢下降中，但每日數字仍有浮動，如現在解除社交距離措施或有大反彈。

梁子超：稻香病人可能已滲透社區 很難追蹤

呼吸系統專科醫生梁子超表示，稻香病人事隔逾一個月才確診，很可能已感染了家人，甚至可能滲透了社區，產生第二、三代傳播，很難做追蹤。梁估計因本港早前檢測數目不足，很多市民養成了不理會輕微病徵的習慣，隨着目前檢測量增加，他認為政府應再大力宣傳，讓有輕微病徵者盡早求醫，並加強支援在普通科門診派樣本瓶，要改變市民可能「掉以輕心」的習慣，又呼籲有病徵者要為己為人盡早求醫。

梁子超認為，若能將病人有病徵至確診時間減至3日內，有助減少家庭間以至社區傳播，亦可減少醫院和院舍出現個案。他期望，透過大量篩查盡快找到外傭宿舍和碼頭群組的隱形個案，盡早截斷傳播鏈。

東區醫院綜合內科及老人科K5病房4名病人先後確診，昨日當中一名有長期病患的69歲男病人離世，病房累計兩死，本港新型冠狀病毒死亡人數增至67人。

此外，九龍醫院一名骨科延續護理病房的女護士前日初步確診，其母親8月12日確診，她同日出現喉嚨痛及發燒等徵狀，一名同用膳的職員被列為密切接觸者需檢疫。醫院為該病房24名病人、曾共事的一名職員進行病毒測試，結果均為陰性。醫管局總行政經理庾慧玲認為，護士在家人確診同日有病徵，代表她可能是在社區受感染。

另外，房屋署一名駐守葵涌茘景邨停車場的外判女保安員和郵政總部一名合約文職人員確診。

（疫情第三波）