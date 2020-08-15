生意跌九成促增補貼 食肆：已在崖邊

稱禁堂食打擊大 斥無官問責

疫情下消費市道疲弱，飲食業成重災區。開業近20年、擁6間分店及聘請近70名員工的小曼谷老闆詹先生表示，年初爆發疫情以來，公司一直虧蝕，其間五六月疫情一度緩和，食肆防疫措施短暫放寬，「這段時間生意稍有起色，加上政府補貼，填補之前幾個月嘅損失，但都係蝕錢」。他說踏入7月第三波疫情爆發，政府收緊食肆防疫措施，衝擊之大前所未有，生意平均暴跌八至九成。

詹先生說前景不樂觀，料疫情短期內不會減退，經濟難迅速反彈；又批評這一波疫情由輸入個案引起，政府未有官員問責，但要業界承受，並不合理，要求增加補貼金額，並將補貼期延長至年底。

酒吧協會：業界寧休業待疫情穩定

香港酒吧業協會昨表示，前日向400多間酒吧的老闆了解最新意向，討論是否促請政府「鬆綁」讓業界盡快復業，昨收到大部分回覆，認為第三波疫情未穩定，如現在讓業界復業，不但無助業界生意，還會令疫情惡化，致酒吧業未來復業無期。協會促請政府推第三輪抗疫基金，協助渡過難關。協會又表示，若疫情再惡化，相信酒吧業必會出現結業潮。

（疫情第三波）