政府降預測 今年經濟恐縮8％ 次季GDP跌9% 顧問：來季表現取決控疫

環球經濟收縮超預期 料港無通縮風險

政府經濟顧問歐錫熊表示，修訂預測主要基於3個原因，一是環球經濟於第二季收縮幅度比預期大；二是訪港旅客大幅減少；三是7月爆發第三波疫情。他說目前難評估第三季GDP按季及按年表現會否差過第二季，一定程度取決於第三波疫情能否盡快緩和，如能短時間內受控，加上政府紓困措施繼續發揮作用，下半年香港經濟仍有增長空間。

歐又透露，政府兩輪抗疫基金及財政預算案的紓困措施，總支出佔香港GDP的10%，對經濟下行提供了5個百分點的緩衝作用；而保就業計劃有助勞工市場趨穩定，令失業率不會大幅上升。

他多次重申，倘這一波本地疫情短時間內受控，外圍環境無急劇惡化，全年經濟仍有望處於預測區間的上半部分，即收縮6%；另外雖然基本通脹率亦下調至1.8%，但距離通縮仍有一段距離，不認為香港會出現通縮風險。

私人消費開支按年跌幅錄新高

另一方面，雖然第二季GDP按季只微跌0.1%，跌幅顯著收窄，但私人消費開支按年錄得歷來最大的14.2%跌幅，跌幅較第一季的10.6%擴大；第二季服務輸出按年急跌46.1%，亦是有紀錄以來最差。

抗疫基金緩衝經濟下行

限聚禁堂食影響 顧問：難預計

歐錫熊解釋，第二季私人消費開支比第一季差，是因第一季疫情發生在2月及3月，而第二季整季外出旅遊消費近乎完全停頓。至於疫情在第三季重新爆發，政府進一步收緊限聚令及禁晚市堂食，私人消費開支會否更差，歐說難以預計，還要看疫情何時受控；如控制得快，加上政府1萬元現金計劃，便可望刺激市民消費情緒。

浸大財務及決策學系副教授麥萃才認為，政府對全年經濟增長預測合理，但年底疫情變化及美國總統選舉等，均可能影響環球經濟，若屆時疫情仍未受控或冬季再爆發新一波疫情，全年經濟增長或需再下調。

中大商學院高級講師李兆波表示，政府4月時預料疫情於第三季紓緩，經濟略為反彈，故覆檢為收縮4%至7%，惟7月第三波疫情爆發，即使第4季經濟有起息，料全年數據亦只較上半年略好。

7月旅客跌99.6％ 機場貨運跌7.3％

另外，疫情持續重創香港旅遊業及航空業。香港旅遊發展局昨公布，7月初步訪港旅客約20,600人次，每日平均約660人次，整體按年跌99.6%。旅發局表示正與港府及業界合作，積極籌備「Open House Hong Kong」促銷宣傳計劃，冀透過不同的精彩體驗、優惠吸引旅客來港。旅遊界立法會議員姚思榮預期，最少至今年11月每月訪港客將維持2萬至3萬人次，料全年旅客人次下跌最少九成。

機場管理局昨亦公布香港國際機場7月機場客運量按年減98.6%，至96,000人次；飛機起降量按年跌73.2%，至9870架次。貨運量較去年同期跌7.3%至37.2萬噸；往來東南亞、中國內地及歐洲的貨運量跌幅最明顯。

明報記者

（疫情第三波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676