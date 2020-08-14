火眼總指揮推薦：港用口咽拭子自採

林鄭：政府安排檢測已逾100萬個

特首林鄭月娥昨晚在facebook表示，由政府安排的檢測已超過100萬個，80萬由衛生署和醫管局做，另外20萬個由私營化驗所為特定群組做。她說將於本月稍後展開普及檢測，愈多人參與，抗疫成效愈好，呼籲市民踴躍參加。

至於民政事務總署在多區派發供市民自行撩喉嚨採樣的咽拭子採樣套裝，至昨驗了1.5萬個樣本，但無交代結果。該署前日回覆驗了8000個樣本，未發現陽性。至於孕婦檢測計劃，至昨驗了245個樣本，沒呈陽性。

需600檢測人員每天三班工作

曹蘇傑表示，周二（11日）有5個氣膜實驗室完成設備鋪設和調試，預計檢測儀器在本周內可進場。曹稱中山紀念公園的「火眼實驗室」如採用「三混一」或「五混一」的混檢方式，檢測能力可提升至每天30萬至50萬樣本；要達目標需600名檢測人員每天三班輪流工作。

另外，政府發言人昨日重申，供全民自願參與的普及社區檢測計劃檢測樣本不會送出香港外，完成檢測後會銷毁，強烈譴責網上謠言稱檢測樣本會送境外。

發言人又澄清，該普及檢測與健康碼是兩個不同計劃，不存在持陰性結果會獲健康碼，或可在特定時段到指定地方活動。

（疫情第三波）