內地客明起可在港轉機 最多留24小時

機管局昨凌晨公布上述安排時稱，旅客須以同一張機票，預約由不同航空公司營運的轉機或過境航班，起飛前必須已辦理登記手續，並持有兩程登機證列印本。該局強調，轉機或過境客不可在香港機場停留逾24小時，且須預先確認可在目的地入境。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時內地不多確診，相信對香港影響不大，且轉機者一般直接離開，不應逗留逾24小時。

國泰空中服務員工會主席王思敏擔心，內地旅客抵港轉機期間，部分會在禁區飲食，增加感染風險；她建議機管局加強防疫措施，一旦有內地城市確診大增，應立即禁止相關地區旅客經本港轉機。

專家：機局未交代如何識別高危者

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨表示，內地疫情平穩，但部分地方如新疆、遼寧有小規模群組感染，惟機管局未有交代如何識別高危者，例如14日內曾到內地疫情較嚴重地區者。他又建議當局汲取早前有內地旅客滯港的教訓，釐清如何將有關旅客遣返，或在上機前攔截。

呼吸系統專科醫生梁子超相信，內地疫情基本受控，旅客由內地經本港轉機帶來的風險不大，不過他亦促機管局加強檢測由高風險地區來港轉機者。

航運交通界立法會議員易志明相信，有關措施是為了協助內地到海外升學的學生。

公務員在家工作延至8月23日

另外，政府宣布，因應本地疫情，政府僱員特別上班安排將再延長一星期至本月23日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留家工作。

（疫情第三波）