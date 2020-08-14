亞博病人互勉鬥少病毒 醫護忙中送甜

明報記者

醫管局今次用了亞博最大、平時用來開演唱會的1號館處理輕症患者，聯合醫院顧問護師（中風科）余忠諍說自己對上一次到亞博正是看演唱會，今回來亞博返工，其子問：「為什麼要去機場？你要去旅行不帶我們嗎？」他首次到場時，全場只有500張未鋪好的牀，他們分10多隊，編訂誰負責收症、儲物空間如何安排等，為理順流程，醫護更排練多次，每日平均步行1.5萬至2萬步，「把不可能變成可能」，本月1日11時半才預備好，半小時後便開始收病人。

曾在亞博住了9日的康復者少玲說，在家只有自己一人，「（對自己的病）好多疑問」，被送去亞博後有醫護解釋，起居亦有人照料，「每一件事都實在一點」。

患者失味覺數日

難忘食豉汁排骨飯尋回味道

回憶亞博的日子，她即想起「食物幾好」。她一度失去味覺4、5日，對於其中一日的飯菜「豉汁排骨飯」印象特別深刻，她笑說相信因為飯菜味道較濃，讓她終於感受到味道。每日飯後，她便和鄰牀病人聊天，互相鼓勵，大家更開了WhatsApp群組，至今都仍會聊聊在亞博時的點滴。余忠諍說，病人更會主動查詢自己的CT值，然後互相比較CT值，出院又會對醫護道謝，「是做病房少見」。

生日離館獲贈賀卡 感動落淚

少玲生日當天離開亞博，余忠諍說，醫護從病人出院摘要看到少玲生日，也想「忙中一點甜」，送上生日卡給她一個小驚喜，少玲收到更感動落淚。

在鯉魚門社區隔離設施工作的港島西聯網家庭醫學及基層醫療部醫生曾培鎌說，除了照顧確診者的生理，更要關顧他們的心理。他說曾問一名病人有何不適，對方說「其他無乜，但心好唔舒服」，後來才發現她很久未能與不足1歲的兒子相聚，也憂慮曾被隔離會被歧視。他即解釋情况，盼她對醫護有信心，兩日後她出現抗體，終可見兒子，為此十分高興，並向醫護道謝。

從4月起籌備鯉魚門社區隔離設施的東區醫院護士楊霸好說，鯉魚門在戶外，天氣熱時醫護穿著完整防護裝備上坡，幾分鐘已出汗，明白同事很辛苦，所以在設施設置戶外休息點，也設置更多水站，「大家都本着『開心返工、零感染、安全平安回家』的宗旨工作」。

（疫情第三波）