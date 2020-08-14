派樽揭1個案 葵涌碼頭18確診

中電龍鼓灘廠現確診

另外，中電龍鼓灘發電廠飯堂一名廚師確診。中華電力有限公司回覆指該飯堂已暫停開放，並已安排曾與該名承辦商員工一同在飯堂工作的職員接受病毒檢測，包括兩名中電員工及16名承辦商員工，確認全部檢測結果均為陰性。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵涌貨櫃碼頭確診者不是全部來自同一公司，可能是有人在社區感染後再傳出去。香港國際貨櫃碼頭回覆本報查詢稱，6號碼頭有6名員工確診，8號碼頭有1人，其中兩人已出院；確診員工會共用外判工程人員辦公室、更衣室、車輛及吊機；6號碼頭的外判工程人員辦公室及更衣室已於本月7日關閉。

水務署水庫工程染疫者增

此外，水務署粉嶺塘坑三號食水配水庫工程的確診持續增加，水務署表示接獲工程承建商通知，其分包商再有一名員工確診，患者為早前送往檢疫中心的緊密接觸者。該工程在首名員工確診後，有9名密切接觸員工入住檢疫中心，累計5人確診。

另香港電台一名外判清潔工人確診，機構傳訊組總監伍曼儀表示，該女工的同住者早前確診，她於8月6日最後上班，負責廣播大廈1樓女廁的清潔工作；同更其他清潔女工現時沒上班，暫沒有港台員工是密切接觸者，港台節目運作正常。

（疫情第三波）