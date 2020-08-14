染疫外傭單位非法出租否 部門推部門 負責人否認出租 衛署指不合作

衛署着傳媒向勞工處查詢

發言人：沒備存外傭住宿資料

本報上周起報道部分中介公司沒提供宿舍，有業界稱數以千計留港求職的外傭需另覓住處，難以追蹤，處理該情况的權責未明。衛生防護中心傳染病處主任張竹君着傳媒向勞工處查詢，勞工處發言人稱，沒備存外傭入住宿舍資料，包括是否由職業介紹所管理；處方十分關注外傭感染，已即聯絡衛生署了解，知悉署方正跟進，處方會密切留意發展。

昨69確診3死 中招外傭續增

本港昨增69宗確診，包括4宗輸入及33宗源頭不明，累計4313宗；另有20宗初步確診。昨增3人離世，包括兩名88歲及82歲的屯門康和護老中心黃金分院院友，該院累計10人病歿，院友死亡率29%；另有一名居於牛池灣的74歲女患者死亡。本港新冠死者累計66人。

昨增兩名27歲及48歲的宿舍印傭確診，她們早前入住荃灣張大偉僱傭中心宿舍，屬早前確診印傭的密切接觸者，送往檢疫中心後病發及確診，令染疫宿舍印傭人數增至11。

負責人家屬亦確診

然而外傭相關感染已蔓延至宿舍外。曾有確診印傭居住的長興大廈9樓單位，被衛生署形容「不合作」的負責人雖否認出租單位予外傭，但負責人的30歲女家屬昨確診，她居於旺角鴻禧大廈，8月9日病發，較早前確診的印傭遲7天有病徵。

就如何追蹤曾入住外傭，張竹君說當局懷疑負責人「租樓畀人哋住」，而負責人聲稱很少到該單位，亦沒備存入住者資料，昨再呼籲僱主帶曾入住單位的外傭做測試。

被問是否涉無牌出租、會否檢控負責人等，張竹君說已交警方及相關部門跟進。本報就長興大廈9樓涉事單位是否持牌旅館查詢，民政總署表示上址非持牌旅館，牌照事務處現未接獲要求協助跟進該處所。警方發言人回應，不評論個別個案，有需要時會派員跟進及協助相關部門跟進執法；呼籲市民如接獲人員查詢，盡量提供詳盡及準確資料，資料將有助警方快速準確地分析及追蹤。

民政署稱未接求助

警：有需要時跟進

而勞工處為住宿舍外傭檢測，至前日已派約2000個樣本瓶，收回約630個樣本，已驗608個，有一宗初步呈陽性，交衛生署跟進。另外，衛生署堅尼地城社區綜合大樓牙科診所一名負責文職的男職員昨初步確診，他沒接觸公眾，是昨新增確診者的家居密切接觸者，至前日仍有上班。

（疫情第三波）