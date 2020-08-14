巴西雞翼檢新冠 港停涉事廠進口 深圳發現 專家料員工污染 食安：加強抽驗

另外，本港超市有售其凍肉的丹麥皇冠（Danish Crown）亦爆發新型冠狀病毒，上周因應142名員工確診，要關閉哥本哈根附近的屠宰場至少一星期。

巴企Aurora出口 港沒售有關批次

深圳市衛生健康委員會昨日公布，8月11日在深圳龍崗檢測，發現一份從巴西進口的急凍雞翼表面樣本對新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，其註冊號為「SIF601」，批號為「7720051522」。

根據國家海關總署進出口食品安全局網頁的「進口肉類境外生產企業註冊名單」，「SIF601」為一間巴西公司「COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS」（下稱Aurora）。Aurora網頁顯示「SIF601」是位於巴西沙辛的家禽廠房。世衛網頁顯示，全球累計逾2000萬人染疫，巴西確診屬全球第二多，達310萬人；最多為美國。

雞翼槌下架 HKTVmall：免疑慮

據香港凍肉海產零售批發商會前秘書長鄭興所知，Aurora是大公司，本港有進口該公司凍肉，並指巴西雞翼肉質肥美且價格便宜，受港人和食肆歡迎，而巴西產品佔本港凍肉市場逾三成。HKTVmall有售Aurora的巴西雞翼槌，該公司回覆稱有關產品並非新聞中的雞翼，亦非相關批次，但為免客戶疑慮，商戶已將產品下架。

檢病毒基因不等於具感染性

專家：篩查食物無成本效益

香港大學公共衛生學院公共衛生實驗室科學分部主任潘烈文表示，新冠病毒會感染哺乳類動物，例如人、貓、狗，未聞禽鳥受感染，估計是處理有關食物的人員染疫，病毒污染了食物。他強調是次檢測找到病毒的基因，但未有證據證明病毒有感染性，仍待當局調查。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達稱，驗出病毒核酸不代表帶有具感染性的病毒，感染人類的可能性未明。衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為雞肉煮熟後應沒問題，但煮食過程中不要觸摸眼耳口鼻，並要洗手保持清潔。

至於本港需否篩查食物，薛達認為需篩查大量食物才有機會找到小量陽性個案，不具成本效益。鄭興亦指本港進口大量食品，逐樣驗未必可行；潘烈文則認為要先評估風險，如資源許可，可驗爆發地進口的食物。

早前北京有切割三文魚的砧板驗出新冠病毒，本港食安中心抽了16個三文魚樣本檢測，全部陰性。澳門則加大抽檢進口的冷凍食品，由平均每日30個增至100個，至今1000個樣本皆為陰性。澳門昨因應深圳檢測，暫緩涉事廠商的產品入口申請。另外，中國海關總署7月10日公布從厄瓜多爾3間公司進口急凍蝦包裝和箱內壁驗出病毒核酸。

明報記者

（疫情第三波）

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