城大學者委託涉國安法民調 被要求刪題

眾新聞：YouGov稱問卷或犯國安法

本報昨以facebook短訊及電郵向小林哲郎查詢，截稿前未獲回覆。「眾新聞」引述小林哲郎回應稱，被YouGov要求刪除3題問題共6道分題，圍繞港區國安法、港人人權有否受警察威脅、港府是否因為沒為市民提供足夠口罩和迅速限制內地人入境，導致疫情爆發等，小林稱6道分題均為陳述句，受訪者可以按1分為「非常不相信」至9分為「非常相信」之間評分，與國安法有關的兩條具體陳述包括：「制定港版國安法是必要的，因為這會加強香港的安全」、 「制定港版國安法是不必要的，因為這會破壞香港的自由」兩面不同取向陳述。

小林哲郎向「眾新聞」稱，今次是他在港做學術研究以來，首次被民調機構要求刪除題目。他引述YouGov香港辦公室稱，該公司曾諮詢法律意見，認為問卷有可能觸犯國安法。他質疑，YouGov今次要求刪除敏感的問題，是為了內地業務自我審查。

YouGov為英國一家市場調查和數據分析公司，在歐洲、北美、中東和亞洲設有分部，香港亦有辦公室。YouGov香港去年曾進行「因香港社會動亂而遭受最嚴重打擊的品牌」的調查。本報昨向YouGov查詢有關刪除問卷問題原因，截稿前未有回覆。

李立峯稱理應不違法 目下難言無事

過往曾就社會爭議事件做民意調查的中大新聞與傳播學院院長李立峯認為，任何涉及個人意見的民調問題，均只收集受訪者意見，並非推動相關議題，認為不應該違反國安法︰「如記者工作一樣，只是問，受訪者也只是答，難道問問題也違法？」但他補充，直至昨日，「國安法下好多事均未知」，不能肯定「一定無事」，表示在國安法下，日後處理較敏感問卷時，不排除會先徵詢律師意見。

（港區國安法）