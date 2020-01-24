警「遮仔會」資產116億 憂美措施急調中資行

供現職退休警儲蓄借貸 網站停運

香港警察儲蓄互助社為現職及退休警察提供儲蓄及信貸服務，其網站昨日暫停運作，稱伺服器正維修保養。截至今年6月30日，香港警察儲蓄互助社的總資產值為115.9億元。本報至截稿前未能聯絡上互助社回應。

「遮仔會」周一向社員發信，指近日不少社員對美國政府針對香港特區的一系列措施表達憂慮，擔心會影響互助社的資產或投資配置。該社表示，以社員利益為首要考慮因素，今年5月底起為上述情况做準備工作，陸續將絕大部分存放於外資銀行的資產及投資配置，撤回或轉移至多間中資銀行，工作仍在進行。

不少原放外資行 籲社員未雨綢繆

互助社指出，該社財政及資產狀况穩定，董事會必定克盡己任，「保護大家的資產」。該社提到，由於社會暴力事件、新冠病毒疫情及中美政治角力，相信下半年香港經濟仍極為波動，冀社員未雨綢繆，作適切的財務安排。

美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）於本月11日曾在Twitter向美國國務卿蓬佩奧建議，禁止香港警察儲蓄互助社作美元交易。

（港區國安法）