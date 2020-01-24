警「遮仔會」資產116億 憂美措施急調中資行

【明報專訊】上周美國政府宣布制裁11名中港官員包括警務處長鄧炳強及前警務處長盧偉聰，引發外界關注警隊會否受牽連。坐擁逾百億元資產、俗稱「遮仔會」的「香港警察儲蓄互助社」（Hong Kong Police Credit Union），周一向社員發信稱，不少社員擔憂美國的措施，該社今年5月底起已陸續將絕大部分存放在外資銀行的資產撤回或轉移至多間中資銀行。
供現職退休警儲蓄借貸 網站停運
香港警察儲蓄互助社為現職及退休警察提供儲蓄及信貸服務，其網站昨日暫停運作，稱伺服器正維修保養。截至今年6月30日，香港警察儲蓄互助社的總資產值為115.9億元。本報至截稿前未能聯絡上互助社回應。
「遮仔會」周一向社員發信，指近日不少社員對美國政府針對香港特區的一系列措施表達憂慮，擔心會影響互助社的資產或投資配置。該社表示，以社員利益為首要考慮因素，今年5月底起為上述情况做準備工作，陸續將絕大部分存放於外資銀行的資產及投資配置，撤回或轉移至多間中資銀行，工作仍在進行。
不少原放外資行 籲社員未雨綢繆
互助社指出，該社財政及資產狀况穩定，董事會必定克盡己任，「保護大家的資產」。該社提到，由於社會暴力事件、新冠病毒疫情及中美政治角力，相信下半年香港經濟仍極為波動，冀社員未雨綢繆，作適切的財務安排。
美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）於本月11日曾在Twitter向美國國務卿蓬佩奧建議，禁止香港警察儲蓄互助社作美元交易。