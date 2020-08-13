羅冠聰出鏡節目下架 港台：消息稱受訪者被通緝

工會指「做多咗」：令更多人禁受訪

涉事節目上月31日晚在港台電視31播出，當晚多家傳媒引述消息，指羅冠聰因涉違反港區國安法被通緝；警方至今未公開證實報道。現時在港台網頁及YouTube頻道，均找不到該節目片段供重溫。本報向港台查詢，港台指節目播出後，由於有消息指其中一名受訪者因涉及觸犯港區國安法被香港警方通緝，故暫安排節目下架。本報查詢以何準則決定節目需下架、日後若再有受訪者遭拘捕或通緝時會否抽起其涉及節目等，港台發言人稱無補充。

被問下架準則 港台：無補充

本報翻查港台《節目製作人員守則》，員工需就部分事項上報特級節目主任或以上職級人員，或提請電台編務會議或高級職員會議討論，包括「播放罪犯和遭警方通緝人士的訪問」。

中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟說，涉事節目與選舉有關，基於公平公正原則，應邀請所有參選人，讓他們有同等時間表達意見。她認為，港台前線記者按相關原則製作節目，而該原則多年來行之有效；不過管理層作為把關角色，態度或較保守，「港台現時被金睛火眼盯住」，為免惹起爭議或盡量收緊編採空間，紅線「寧緊莫鬆」。

她又說，港區國安法屬新法例，傳媒或不清楚什麼可報道，正摸索平衡點；估計未來新聞編採紅線會被收緊，對言論空間有很大影響。

（港區國安法）