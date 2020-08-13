彭博：顧在美業務 中銀招行建行謹慎 有中資大行停為被制裁官員開户

彭博指中資大行希望保障至關重要的美元融資渠道和海外網絡，因此採取臨持措施。另外，部分銀行禁止經美國進行的交易，原來可立即處理的交易也要得合規部門審批。本報向三行在港營運的子行查詢，中銀香港（2388）和建行亞洲至截稿前沒有回覆，招商永隆不作回應。

早前市傳花旗及渣打已暫停一些受制裁官員的相關帳戶，財經業界團體「思言財雋」發言人陳漢輝認為，中資銀行若暫停被制裁官員開設新戶口，或是在研究如何應付美國制裁。據美國制裁條款，銀行要與相關官員完全斷絕業務往來，陳估計最終會否關閉帳戶，視乎美國是否嚴格執行金融制裁，及中國對相關做法的取態，中資行會希望在中美間取得平衡。

日跨黨聯盟斥蹂躪人權 港府反駁

另外，由日本跨黨派議員組成的「對中政策相關國會議員聯盟」（JPAC）昨召開緊急會議，討論港警以涉嫌違反《港區國安法》拘捕黎智英、周庭等10人一事，並發聲明對中國共產黨和特區政府蹂躪言論、集會、新聞自由等基本人權提出譴責。港府回應指JPAC發表「錯誤及不恰當評論」，特區政府表示極度遺憾。

台灣總統蔡英文昨呼籲北京當局與港人對話以解決爭議，又指最近港府大動作逮捕包括黎智英及周庭在內多人，更顯示中方可以透過強加於香港人民的《港區國安法》，直接侵害香港的自由、人權和法治基礎。

國台辦發言人馬曉光回應，指民進黨當局以各種名義插手香港事務，支持、勾結港獨勢力，煽動甚至參與破壞香港繁榮穩定和分裂國家的活動，呼籲其立即停止政治操弄港務。

（港區國安法）