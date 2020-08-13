國安公署首評港案 點名黎智英 5000萬遭凍結 黎：好彩無被整上大陸

據悉，黎智英一案仍由警務處國家安全處調查，未有交公署處理。有內地法律學者指案件或牽涉複雜的境外因素，倘超出警方調查及香港特區管轄能力，不排除會交由公署管轄，但要視乎具體案情及證據。

50萬保釋旅遊證件被扣 返壹傳媒員工相迎

包括周庭等被捕9男1女獲准保釋，下月上旬須到警署報到。消息稱，涉「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪的黎智英，獲准以30萬元現金及20萬元人事擔保保釋，被扣起旅遊證件及凍結5000萬元資產。黎智英昨午返回壹傳媒大樓，獲多名員工拍手歡迎，他與同樣被捕的壹傳媒行政總裁張劍虹甫見面便相擁，其間他向員工說：「大家撐落去」，又笑言「好彩無畀佢整到上大陸」。

中新社引述駐港國安公署發言人指出，堅決支持香港警方對黎智英等人的拘捕行動，任何人觸犯《香港國安法》及其他法律，都必須受法律制裁，堅決支持警方依法打擊任何危害國家安全行為。今次是公署成立後首度評論港區國安法案件。

劉兆佳：黎在西方知名 中央藉此釋信號

對於今次高調拘捕、港澳辦及駐港國安公署高調回應案件，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，黎智英在西方知名度高、影響力大，相信中央是向西方傳達信息，表明中央維持國家安全「不會手軟」，防止外部勢力干預香港事務的決心很大。

黎智英接受《蘋果日報》專訪表示，其兩名兒子及《蘋果》高層被捕，形同「誅九族」，認為中共有意透過打擊他及身邊人，達到震懾效果。

據悉，案件目前仍由警務處國家安全處調查。《港區國安法》列明在3個特定情形下，可由駐港國安公署對案件行使管轄權，包括：案件涉外國或境外勢力介入的複雜情况，香港特區管轄有困難；出現特區政府無法有效執行港區國安法的嚴重情况；或國家安全面臨重大威脅。條文列明，需由特區政府或駐港國安公署提出請求，並獲中央政府批准，倘獲批准，意味疑犯可「送中」受審。

田飛龍：第一大案 有可能公署管轄

江樂士：倘不複雜 無理由非港處理

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍接受查詢表示，此案屬港區國安法實施以來「第一大案件」，黎智英涉嫌勾結外國勢力，案件可能涉及複雜的境外因素，倘超出警方調查能力及香港特區管轄能力，不排除案件會交由駐港國安公署管轄，「法律上是存在可能性」，但目前未能下定論，要視乎具體案情、證據、警方調查結果。他又稱，以案件性質、黎的身分及國際影響力，影響力遠超其他案件。

前刑事檢控專員江樂士回覆，黎智英尚未被起訴，警方與律政司需考慮所蒐集的證據，目前無法得悉案情及案件嚴重程度；倘他被起訴，而案件清晰、直接及不複雜，沒理由不由香港處理。香港大學法律學院首席講師張達明表示，根據條文，港府或駐港國安公署提出請求後，只要中央同意，就可由內地管轄案件，決定不會受司法覆核，沒制衡機制。

明報記者

（港區國安法）

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