民主派未定去留 稱先詳細研究 馬嶽質疑總辭對運動無幫助

梁愛詩：隨得他們杯葛

立法會如有半數人出席，便夠法定人數開會，故就算民主派全數拒留任，建制派也夠人開會（現有42人）。民主派會議召集人陳淑莊在港台節目《自由風自由Phone》表示，去留「不是那麼易做的決定」，強調要仔細安排，又稱做任何決定都不能排除有個人因素，民調等形式則要視乎時間上是否容許等因素。

據了解，民主派昨午開會商討去留問題，會上未有結論，據悉，會上除了談及未來政府會否推出「惡法」外，亦有觸及如民主派留任人數不足整體議席三分之一，部分留任議員如要面對譴責動議，或會因而被逐個取消資格。

建制倘計人數

可DQ議員 不能通過政改

目前民主派加上熱血公民鄭松泰、醫學界陳沛然共有24人，建制派有42人。要解除判刑逾月、行為不檢或違反誓言的議員職務，須在席三分之二議員通過，如民主派有3人不留任，建制派便夠門檻DQ議員。不過，政改等議題則須全體議員（70人）三分之二（47人）贊成方可通過，建制派現時未達門檻。

中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，目前最大問題在於，如果民主派全體不加入來年議會，未來可做什麼，「總辭好像很瀟灑，但20多人辭了職，對運動有什麼特別幫助？除了說不妥你（政權）、是表態，看不到有什麼幫助」。他並質疑，選舉將押後至明年舉行，民主派如今次杯葛，「（明年）選時論述如何？為何明年又要選？」