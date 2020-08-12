第69條規定任期4年一屆 中聯辦：人大法律權威不容挑戰 陳文敏批基本法變「兒戲」

政府：無計劃換屆前補選

另外，政府發言人回覆查詢稱，當局現階段並無計劃在2021年換屆選舉前舉行補選。換言之，現時立法會的4個出缺議席，即使民主派拒留任懸空，相信都不會有補選安排。

陳文敏昨日在港台節目《自由風自由Phone》稱，基本法列明立法會每屆任期4年，延長一年意味任期有改變，卻非經修訂基本法或釋法等程序，「予人感覺基本法愈來愈兒戲了，人大通過的決議又可以改基本法，基本法的莊嚴性還在哪裏？」

法律界選委、大律師黃宇逸稱，法律本身應有確定性，現時人大常委會以決定形式，將基本法本身的語言「扭曲」，是違背法治精神。至於基本法列明每屆立法會任期4年，有關決定會否牴觸，黃宇逸指解釋權在人大常委會手中，「應該如何正確理解（法律）、與人大常委會如何解，是兩回事」。

基本法委員會委員、經民聯梁美芬稱，憲法授予人大常委會處理香港政治制度，人大常委會決定的地位，與基本法是並排，不認為是人大凌駕基本法。她指決定屬中央權力，相信就算有人提出司法覆核，法院也不會批出許可受理。

梁君彥：部分委會要重選主席

對於會否有補選安排，政府發言人回覆稱，無計劃在明年換屆選舉前舉行補選，解釋現時仍未能確定疫情會在何時結束，為立法會多個議席空缺補選，會涉及近250萬名選民，同一日投票會引發非常高的病毒感染風險，不少滯留海內外選民因邊境管制而無法回港投票等。至於第六屆繼續履職的運作安排，立法會主席梁君彥昨日見記者時表示，由政府決定向立法會提交什麼法案，而部分委員會要在立法年度初重選正副主席。