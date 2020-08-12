立會延任最少一年 毋須再宣誓 人大通過決定 沒排除「DQ4」 下屆任期維持4年

譚耀宗：運作細節由港府定

民主派議員會否留任是關鍵，民主派昨日碰頭商討應對，未有結論（見另稿）。民主派議員發聲明，表示會從不同渠道了解民意，詳細研究後再決定下一步行動，對留任不置可否。不過，本土派再發功施壓，指民主派應杯葛延任。

新華社報道，全國人大常委會昨日通過《關於香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責的決定》。根據決定，2020年9月30日後，第六屆立法會繼續履行職責，不少於一年，直至第七屆立法會任期開始為止；第七屆立法會依法產生後，任期仍為4年。全國人大常委譚耀宗稱，今次的決定，只按特區政府請求作原則性決定，其他如立法會運作等細節，留待特區政府決定。

至於第六屆可否無限期延任，資深大律師湯家驊接受查詢時表示，履職至第七屆任期開始是「安全的寫法」，不需要久不久又要人大再處理，倘不幸疫情明年9月仍持續，原則上是今屆繼續履職。

泛民留任否先看「DQ4」取態

本土派促杯葛「臨立會」

人大決定沒有排除早前被取消參選第七屆立會資格的4名議員延任，即公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒，以及會計界梁繼昌（DQ4）。民主派早前已就不同處境作沙盤推演，包括今次人大決定全體議員延任、不用再宣誓的方案，但認為首先要視乎4人取態，能否接受此「屈辱」；若「DQ4」不接受、決定走，是否同意其他人繼續留任。民主派昨發聲明稱，選民的恆常選舉權遭褫奪，第五年的議會也不復有民意授權，但會先詳細研究後再決定下一步行動。

本土派再發功，指民主派不應留任，在民主派初選新界東出線的鄒家成稱，「臨立會」無民意授權機會，只為維護議會政治假象，認為需把握機會以行動杯葛；若民主派要加入，要先說服港人可如何爭取破局機會。早前考慮參選「區議會（第一）」的屯門區議員李家偉亦稱不應妥協，強調民主派杯葛便可製造更多不確定因素，「中共打算轉移視線的手法將會潰敗，增加為香港帶來改變的機會」。

林鄭稱人大妥善解決空缺問題

港澳辦發言人昨表示，人大決定為第六屆立法會繼續履職，提供堅實法律基礎。特首林鄭月娥出稿回應，說人大作出具權威性的決定，妥善解決立法機關因押後選舉出現空缺的問題。她昨日與立法會主席梁君彥會面，亦會陸續分批約見現屆議員聽取意見，希望議員可放下歧見和爭拗。內地媒體昨公開港澳辦主任夏寶龍於8月8日向人大常委會作出的說明，指立法會延任安排，能確保特區政府施政和社會正常運轉、保持香港的繁榮穩定，是十分必要的。

港區人大代表，以及全國政協副主席董建華和梁振英等，相繼表態支持人大決定。建制派發聲明稱，人大決定反映了常委會充分考慮香港當前的特殊情况，尊重特區政府意見，「合法合情合理」，有助香港社會減少爭拗，集中精力應對疫情。工聯會麥美娟稱，「我真係恭喜」4名被選舉主任DQ的議員可繼續留任，冀他們把握機會在議會做惠及市民的工作，並請他們「痛改前非」。

劉兆佳：避紛爭 對反對派態度無變

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，中央沒排除「DQ4」，但對反對派態度亦無變，而是從大局角度採取簡單、爭議最小的方案，不想用委任「臨時立法會」、只讓部分人留任等方案，避免無必要的政治鬥爭和紛爭；這安排能令港府處理好疫情和嚴峻的經濟民生問題。

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