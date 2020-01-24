稱對港表現惡劣 中方制裁美11人 涵議員NGO負責人 港府：全力支持配合

中聯辦昨發稿稱，「香港的前途和命運注定跟自己祖國在一起」，再次斥責美國於制裁聲明稱「與香港人民站在一起」是天大謊言和笑話，稱美國以《港區國安法》立法為藉口實施制裁，是想趁火打劫製造「顏色革命」。

中聯辦：美制裁是想製造「顏色革命」

趙立堅在例行記者會表示，本月7日，美國國務院和財政部以所謂破壞香港自治為由，宣布制裁11名中國中央政府部門和香港特區官員，公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對、強烈譴責。美方制裁者名單包括特首林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍等，全為中港官員。

涵6參衆議員5非政府組織

他隨即宣布，中方決定從即日起制裁「在涉港問題上表現惡劣的」11人，包括盧比奧（Marco Rubio）、霍利（Josh Hawley）等5名參議員、眾議員史密斯（Chris Smith），以及包括美國國家民主基金會總裁格什曼（Carl Gershman）、美國國際事務民主協會總裁米德偉（Derek Mitchell）等5個非政府組織（NGO）負責人（見圖）。

部分議員上月已遭制裁

盧比奧：開始覺得中國不喜歡我

多名被制裁者在Twitter回應，盧比奧以調侃口吻稱，「上月我被禁止入境中國，今日被制裁。我並不想變得偏執猜疑，但我開始覺得中國不喜歡我了」。盧比奧、克魯茲和史密斯上月因美國就新疆事務制裁中方官員，已被中方實施相應制裁。霍利則說，「中國宣布制裁我，理由是我反對中共和捍衛美國的利益。任你（中共）如何報復，我不會退縮。」

至於涉及的美國NGO，中國外交部去年12月針對《香港人權與民主法案》簽署成法時已宣布實施制裁。

劉兆佳：行動屬政治表態

制裁蓬佩奧未必可行

中方的制裁行動與美方不同，並不涉及美方官員。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中方行動屬一種政治姿態以表達不滿，他說如要制裁美國主理香港事務官員，便可能涉及國務卿蓬佩奧等，如制裁他，之後便不能讓蓬佩奧訪華或與他交往，政治上未必可行。中方今次的名單，涉及美國兩黨議員，均有參與國會干預香港的法案，是被視為敵視中國的政客。

明報記者

（港區國安法）