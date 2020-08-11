外媒大篇幅報道 美學者警告黎或內地審

BBC中午起頭條報道

英國廣播公司（BBC）新聞網香港時間昨中午開始，頭條報道黎智英被捕和壹傳媒大樓被搜查的消息，它與英國《衛報》同樣形容今次是港區國安法7月實施以來最高調的拘捕行動。美國有線新聞網絡（CNN）網站亦將黎智英被捕新聞放在右上角顯要位置報道。法國《世界報》、新加坡《海峽時報》、大馬《星洲日報》、日本《朝日新聞》等亦在網站顯著報道。

法新社和路透社兩大通訊社昨早8時許開始以緊急形式，持續報道消息。台灣中央社昨晨幾小時內有多達10篇有關黎智英被捕的相關報道，當中包括訪問了一名《蘋果日報》匿名中層，稱黎智英自己和員工，都早有他被捕的心理準備，但張劍虹和周達權被捕就頗令員工意外。

立法會議員、議會陣線的毛孟靜接受《衛報》訪問時表示，相比起黎智英被捕，她對警方搜查壹傳媒更驚訝，形容行動「激烈」（drastic）和「公然」（blatant）。

美國加州大學「中國通」華志堅（Jeffrey Wasserstrom）接受《衛報》訪問時稱，港警今次做法可能與美國制裁「造成的憤怒」有關，但也是「打擊香港公民社會和機構」趨勢的一部分。他警告，黎智英今次被捕，潛在後果可能比以往大，包括有可能被送返中國大陸受審，因為之前港區國安法還未實施，當時香港「還有權力分立」。

（港區國安法）