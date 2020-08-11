英促港官捍衛港人權利自由

港澳辦表示，對警方拘捕「堅決支持」，斥黎智英「狂妄叫囂『為美國而戰』」，參與策劃、組織、發動一系列非法抗爭活動，利用媒體製造、傳播謠言，煽動及支持暴力，並為「反中亂港分子」及「港獨」勢力提供資金，「對黎智英等人依法懲處，是法治的必然要求」。

港澳辦：黎狂妄叫囂為美而戰

歐盟：加深國安法扼殺自由憂慮

多國均就黎智英等10人被捕表達關注。歐盟委員會外交事務發言人斯塔諾（Peter Stano）發聲明，促請尊重香港的人權與自由，表示黎智英等被捕，及《蘋果日報》辦公室遭突擊搜查，進一步激發港區國安法被用於扼殺言論自由及香港傳媒自由的憂慮。歐盟重申，尊重人權及基本自由是基本法及一國兩制的核心要素。

前港督彭定康稱，事件進一步打擊香港的自由及生活方式，「這是對香港尚餘的新聞自由，最粗暴的攻擊」，會對所有關注香港表達、新聞自由的人帶來巨大焦慮，形容今次拘捕是將香港變成北京這警察城市複製品的一大步。

美國參議員斯科特（Rick Scott）批評，中國共產黨及其香港的傀儡持續滅聲、威脅高舉民主人權的人，「香港的新國安法是對自由、自治的攻擊」。另一參議員魯比奧（Marco Rubio）稱，預計會有更多人被捕，自由世界必須快速回應，提供「安全港」予身處危險的港人。

台陸委會稱國安法製寒蟬效應

台灣總統蔡英文在Twitter稱，對黎智英及其他民主派被捕感失望，形容進一步侵蝕香港的新聞自由、法治、人權及民主，稱台灣及其他民主國家會站在港人一方。台灣陸委會稱，近期陸續有港人、外國公民因國安法遭拘捕或通緝，顯示惡法企圖在港製造寒蟬效應，「更是中共政治清洗、霸權擴張的工具」。

（港區國安法）